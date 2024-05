Même sans Giannis Antetokounmpo, les Bucks écrasent les Raptors

En début de semaine contre les Wizards, les Raptors avaient effacé un retard de 23 points en deuxième mi-temps pour finalement s’imposer dans les ultimes secondes, grâce à un tir de la gagne de Pascal Siakam. Mais cette fois, face à un adversaire bien plus costaud, notamment en défense, le club de Toronto n’a pas réussi à répéter l’exploit.

Relégués à -23 à la pause après une triste première période (47 points seulement et 12 pertes de balle), les coéquipiers de Scottie Barnes (29 points, 9 rebonds et 7 passes) n’ont en effet pas pu inverser la tendance face à des Bucks concentrés et sans pitié, malgré l’absence de Giannis Antetokounmpo.

Damian Lillard (37 points, 4 rebonds, 13 passes et 2 interceptions) et ses camarades ont ainsi tout simplement submergé les joueurs de Darko Rajakovic dès l’entame de match, pénible et finalement ennuyant pour tout le monde pendant 48 longues minutes dans la Scotiabank Arena. L’écart est monté à +33 !

Pour les locaux, c’était une de ces soirées durant laquelle rien n’a fonctionné, et rien n’est à retenir : une attaque non seulement limitée à cause des absences de Gary Trent Jr. et OG Anunoby mais qui plus est en panne (39.6% aux tirs), et une défense simplement impuissante face à la qualité du jeu offensif des joueurs d’Adrian Griffin.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une froide soirée d’hiver pour les Raptors. À l’exception d’un sursaut d’orgueil bien trop tardif en début de quatrième quart-temps, il n’y a pas grand-chose à retenir de ce match du point de vue des Raptors. Si leur regain d’énergie dans ce dernier acte était assurément convaincant, le reste l’était moins, pour ne pas dire pas du tout. Pendant trois quart-temps, les Raptors étaient simplement trop faibles sur tous les plans (à part celui du rebond…) pour tenir le choc face à ces Bucks sérieux même sans leur « Greek Freak ». Un match à oublier.

– Malik Beasley a lancé sa saison. Relativement discret dans l’attaque des Bucks depuis le début de la saison (8.3 points par match avant ce match), l’arrière a livré sa performance référence face à ces faibles Raptors, pilonnés derrière l’arc par l’ancien de Florida State : 30 points à 8/11 derrière l’arc ! De quoi lancer sa saison.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.