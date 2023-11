Luka Doncic n’a pas du tout aimé le parquet des Pelicans

Entre Luka Doncic, les Mavericks et les nouveaux parquets installés pour le tournoi NBA, c’est déjà une longue et tourmentée histoire. Pour commencer, il y a eu ce souci de ligne à 3-pts à Denver au début du mois. Ensuite, la franchise de Dallas n’a pas pu recevoir les Clippers avec un parquet spécial, la faute à un « problème de fabrication » avait expliqué la NBA.

Troisième épisode à New Orleans, avec son parquet violet et vert. Les Pelicans ont remporté cette rencontre et Luka Doncic n’a guère brillé, avec seulement 16 points à 5/16 au shoot et surtout 8 ballons perdus.

« Outre les couleurs, le parquet était vraiment mauvais », affirme sans détour le Slovène pour le Dallas Morning News. « Il était vraiment glissant, notamment dans la raquette, et, à certains endroits, la balle ne rebondissait pas bien. Donc si on doit jouer sur ces parquets, ce serait bien de s’assurer qu’ils sont stables, qu’on peut jouer dessus. Comme à Dallas, où il n’était pas bon, donc on l’a changé. »

Deux matches sur des parquets spéciaux, deux défaites

Le All-Star des Mavericks n’est guère convaincu par ces nouveaux parquets. Il n’est pas le seul puisque Tim Hardaway Jr. et Grant Williams semblent d’accord avec leur coéquipier, même s’ils sont moins virulents.

« Peu importe ce que je peux en dire, ils ne vont pas le changer. Donc qu’il pleuve ou qu’il vente, peu importe. Ça reste du basket. Ils nous ont botté les fesses », lance l’ailier. « C’est la première année, donc il y a forcément des soucis », commente l’intérieur. « C’est nouveau, il faut s’y habituer. »

Mais comme les deux équipes évoluent dans les même conditions, Jason Kidd n’a pas voulu s’en servir pour expliquer la mauvaise prestation de ses troupes (une défaite avec 131 points encaissés, 20 ballons perdus et 33% de réussite à 3-pts), qui ont perdu leurs deux matches du tournoi disputés à l’extérieur cette saison.

« Ce sont les joueurs qui jouent, donc c’est une question pour eux. Je trouve que les parquets sont difficiles à regarder à la télévision, la ligue est allée trop loin de ce côté-là », juge le coach texan. « Mais on n’utilise pas le parquet comme une excuse donc on ne dit pas que c’est ce dernier qui justifie nos ballons perdus. Il faut donner du crédit aux Pelicans, ils se sont donnés à fond. On a eu des problèmes avec le parquet, mais c’est trop tard. »