Les Rockets retrouvent déjà leur mauvaise habitude

Ce n’est que le premier match de la saison mais les Rockets ont déjà une sensation de déjà-vu. Face aux Hornets, ils ont pris les commandes de la partie en début de deuxième quart-temps, avant de compter jusqu’à 18 points d’avance en fin de première période. Cela va encore tenir en troisième quart-temps, puis Houston va craquer.

Que s’est-il passé alors ? Un scénario déjà observé la saison passée : l’adresse a chuté, et les hommes d’Ime Udoka n’ont jamais réussi à s’adapter, en continuant d’insister de loin.

« Quand on met dedans, on a la dynamique, de l’énergie et, à l’inverse, quand ça rentre pas, on est en difficulté », reconnaît Fred VanVleet. « Il faut souligner leur défense mais il y a clairement eu un effet boule de neige avec notre maladresse. La balle ne circule plus. Donc oui, on doit faire mieux en attaque. »

Les Texans n’ont inscrit que 14 points dans la raquette en seconde période, ces derniers ayant préféré allumer de loin, alors que la maladresse était claire : 6/21 à 3-pts après la pause… « Parfois, en attaque, insister plus fort n’est pas toujours la meilleure solution », poursuit le meneur, qui prend ses responsabilités pour ce manque de variété.

Bémol qui se confirme ou simple trac ?

Là où la défense de Charlotte a bien gêné les Rockets, c’est sur Alperen Sengun. Le Turc a été excellent en première mi-temps puis, en seconde, les défenseurs l’ont collé de près.

« Il y avait toujours des prises à deux, des aides venaient de partout. J’ai manqué des tirs faciles que je ne rate pas. Ce n’était pas ma meilleure journée », livre-t-il.

« Je veux qu’on garde confiance et que les gars prennent ces shoots », ajoute Ime Udoka. Sauf que la maladresse, comme la saison passée, fait déjouer les Rockets, qui défendent alors moins fort et montrent des signes de frustration. « On était devant et on s’est un peu reposé sur nos lauriers », poursuit le coach. « Les shoots ne vont pas toujours rentrer, il faut pouvoir s’appuyer sur notre défense et continuer de bien jouer comme en première période, avec le rebond offensif. Ça a changé en seconde mi-temps. »

Cette mauvaise habitude a plombé nombre de matches la saison passée et il faut se souvenir que Houston a terminé avec un bilan de 41v-41d, échouant aux portes du « play-in ». Cette première rencontre, face aux modestes Hornets, doit donc rapidement devenir une exception.

« La saison est longue et ce n’est qu’un match », se rassure Jalen Green. « Ce sont des shoots que l’on veut prendre et on a beaucoup de bons shooteurs dans l’équipe. J’ai l’impression aussi que c’était le trac du premier match. »