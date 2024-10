La NBA va enquêter sur les matchs ratés par Joel Embiid

Joel Embiid ne sera pas présent ce soir, face aux Bucks, pour l’ouverture de la saison des Sixers. Toujours gêné par son genou, le pivot va d’ailleurs rater les deux matchs suivants, face aux Raptors et aux Pacers.

Étant donné l’historique des blessures du MVP 2023, la situation n’a rien d’extraordinaire… sauf qu’ESPN annonce que la NBA devrait ouvrir une enquête sur les matchs ratés par Joel Embiid. Rien de très surprenant au final alors que l’intéressé et son président, Daryl Morey, ont clairement annoncé qu’il serait économisé en saison régulière.

« Si je dois faire une prédiction, il est probable que je ne joue plus jamais de back-to-back de ma carrière » avait carrément lâché le champion olympique, confirmé par le président du club. « On va être intelligent sur le sujet. Et être intelligent sur le sujet, c’est faire que Paul et Joel jouent peu de back-to-backs, voire aucun. »

Un an après les annonces contre le « load management », le plan des Sixers a de quoi irriter la Grande Ligue.

Pour Adam Silver, c’est une question de cohérence, car après avoir envoyé un message aux diffuseurs en amont des négociations du nouveau contrat TV, en leur promettant indirectement la présence des superstars en saison régulière, il est délicat de ne rien faire lorsqu’une franchise revient sur cette promesse, sitôt l’accord TV signé.

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.2 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.2 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHL 39 34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.9 1.7 34.7 Total 433 32 50.4 34.1 82.6 2.2 8.9 11.2 3.6 3.1 0.9 3.4 1.7 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.