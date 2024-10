On savait Donovan Mitchell amateur de bonbons depuis ces débuts. Ces préférés seraient les petits oursons de couleurs en gomme qu’il avait déjà invités sur la DON Issue #2.

Cette fois, la DON Issue #6 bénéficie d’une collaboration inattendue avec la marque de bonbons « Haribo » avec pour commencer la sortie de deux nouveaux coloris de la sixième chaussure signature de Donovan Mitchell.

Les deux coloris sont évidemment inspirés de l’univers coloré d’Haribo, avec un premier modèle habillé d’une tige rouge et complété par des finitions entre vert et jaune. Le second apparaît en blanc et vert avec des touches de rose et de jaune, dans un style qui ferait presque penser au bonbon « Arlequin », du concurrent Lutti ! A noter que les deux modèles possèdent une bande phosphorescente sur la partie avant.

Les deux coloris « Haribo » sont disponibles à 140 euros sur le site officiel d’adidas France.