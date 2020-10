Adidas : la DON Issue 2 prise la semelle dans les bonbons

Une étiquette dorée et des couleurs à profusion. La DON Issue 2 continue de multiplier les coloris très originaux. Après Spiderman ou les crayons de couleur, il est cette fois question d’oursons en gélatine, qui seraient les bonbons préférés de Donovan Mitchell. Le placement de produit n’est jamais loin, mais cela a le mérite d’être original.

Dans la description fournie par adidas, on apprend tout de même que Donovan Mitchell « aurait réduit sa moyenne de deux paquets par jour pour être plus performant sur le terrain. » À 46 grammes de sucre pour 100 grammes de bonbons, c’est peut-être mieux.

Cette teinte tout sauf discrète est déjà disponible en France, pour 100 euros.

