« C’est la France, frère », avait écrit Victor Wembanyama sur le réseau social X/Twitter, quelques minutes après la Draft de Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr aux deux premières places de la cuvée 2024. « Wemby », attaché à ses racines françaises, est sans aucun doute le meilleur ambassadeur de la France aux États-Unis. Comme avec Sidy Cissoko ou Bilal Coulibaly la saison dernière, l’intérieur des Spurs a pour habitude d’assurer la promotion de ses compatriotes dans la Grande Ligue.

Déjà professionnel à l’ASVEL quand Zaccharie Risacher était encore avec les Espoirs, le champion de France 2022 avec le club du Rhône s’est dit « confiant » à l’approche des grands débuts de « Risacz » en NBA.

« J’aime bien ce que je vois en présaison, il est vraiment à l’aise », a-t-il ainsi répondu à Basket USA, après l’entraînement matinal, ce lundi 21 octobre. « Il a un jeu assez mature qui peut rapidement répondre aux exigences de la NBA. Je sais qu’il va faire une grande carrière et qu’il sera longtemps dans cette ligue. »

Wemby vote quand même pour Stephon Castle pour le titre de rookie de l’année

Élu rookie de l’année à l’unanimité après une saison 2023/24 très accomplie sur le plan individuel (21,4 points, 10,6 rebonds, 3,9 passes, 3,6 contres et 1,2 interception, le tout en 71 matchs), Wemby préférerait toutefois voir son coéquipier, le prometteur Stephon Castle, drafté en 4e place par la franchise texane en juin dernier, glaner cette récompense individuelle. « Mais je le mets pas loin derrière », nuance-t-il.

Lors d’une visioconférence organisée par la NBA pour les médias français, Zaccharie Risacher lui rendait la pareille quelques minutes plus tard, décrivant Victor Wembanyama comme un « joueur unique », et affirmant que c’est « incroyable d’avoir une personne comme lui de qui on peut s’inspirer ».

« Je suis juste admiratif de ce qu’il fait et de ce qu’il a réalisé jusqu’à présent. On vient du même pays, on a suivi le même parcours à une génération d’intervalle, que ce soit en Betclic Élite ou en NBA avec ce premier choix », affirme le nouvel ailier des Hawks, précisant qu’il « le connaît très peu » mais que Wemby « a eu la gentillesse de [le] féliciter en [lui] envoyant un message après la Draft ».

De notre correspondant à San Antonio (États-Unis).