Les Rockets sont « extraordinairement affamés »

Comme la saison passée, la lutte pour les playoffs va être incroyablement serrée et intense à l’Ouest. Sur le papier, seuls Portland et Utah ne semblent pas en mesure de se mêler à la course aux playoffs, et ça donne 13 équipes pour huit places ! Comme les Spurs, les Rockets veulent mettre fin à plusieurs saisons de disette, et les joueurs d’Ime Udoka pourraient jouer les trouble-fêtes cette saison.

« Nous possédons un groupe de bosseurs acharnés », insiste le coach de Houston. « La seule chose que nous avons toujours eue, c’est une grande intensité et un effort collectif. Je n’ai jamais eu à remettre cela en question. Il n’y a personne que nous devons pousser à en faire plus. Au contraire, nous devons les freiner. C’est ce qui caractérise notre groupe. Ensuite, quand on a du succès et on en veut encore plus. »

Le succès, les Rockets l’ont connu en fin de saison dernière avec une belle « remontada » en mars et avril, pour finalement finir au pied du « play-in ». La faute à quelques défaites idiotes qu’il faudra éviter cette saison.

« Tout le monde est déterminé », confirme Jabari Smith Jr. « Tout le monde a le même objectif : gagner. Nous voulons gagner le plus de matches possibles. Nous savons ce qu’il faut faire. Nous savons combien de matches nous avons laissés échapper l’année dernière. Nous abordons cette saison avec un état d’esprit totalement différent. Nous savons ce qu’il faut faire pour gagner, et on sait ce qu’on a à faire. »

Des joueurs alignés sur les ambitions de la franchise

Persuadé d’avoir déjà l’effectif pour retrouver les playoffs, la direction n’a quasiment pas recruté cet été. Steven Adams était arrivé en fin de saison dernière, et Reed Sheppard est un candidat sérieux au titre de meilleur rookie. « Cela rend mon travail plus facile » témoigne Fred VanVleet, à propos de la détermination de ses coéquipiers. « Je n’ai pas à motiver qui que ce soit. J’ai juste à jouer, et les guider. Dans l’effectif, il y a quelques uns des joueurs les plus affamés avec lesquels j’ai joué en neuf ans. »

« Affamé ». C’est l’adjectif qui revient le plus souvent dans les déclarations des Rockets, joueurs et dirigeants inclus.

« Ils sont extraordinairement affamés » précise même le GM Rafael Stone. « Les franchises parlent toujours de l’alignement (des joueurs et de la franchise). Je pense que nous sommes alignés dans notre volonté d’être vraiment, vraiment performants et, en fin de compte, de gagner le titre. C’est certainement ce qui me motive. Je crois au plus profond de moi que c’est ce qui motive Tilman (Fertitta, le propriétaire de la franchise) et sa famille, ainsi qu’Ime. D’un point de vue de la franchise, gagner au plus haut niveau est la seule et unique priorité. Nous recherchons la même motivation chez tous les gars. Il est certain que lorsque nous avons procédé à l’évaluation de chacun d’entre eux, nous avons été heureux de constater qu’ils étaient animés d’une volonté intérieure de devenir les meilleurs joueurs possibles et de faire partie d’une franchise qui gagne et prospère. »