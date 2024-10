Jalen Brunson veut relancer Josh Hart

Pour analyser sa présaison ratée (deux points marqués en 90 minutes…), Josh Hart avait été très lucide et honnête : « Je suis perdu, je ne sais pas pourquoi. » Le fournisseur officiel d’énergie des Knicks ne trouvait pas sa place dans cette version cinq étoiles de New York, après les arrivées estivales de Mikal Bridges et Karl-Anthony Towns.

Pour Jalen Brunson, ce n’est pas à l’ancien de Portland de trouver seul une solution pour s’adapter au nouvel équilibre de l’équipe. « Je dois être un meilleur leader et m’assurer qu’il soit prêt pour le premier match de la saison. C’est à moi de le faire », annonce ainsi le All-Star.

Son rôle n’a pas changé

Notamment en insistant avec lui, pour que Josh Hart ne passe pas toujours au second plan. « Il est très généreux, il pense aux autres. Il y a des moments où il estime qu’il doit impliquer un autre joueur », précise Jalen Brunson. « Mais, selon moi, on doit être de meilleurs coéquipiers pour s’assurer qu’on est sur la même longueur d’onde ou qu’on se donne à chacun de la confiance. Et ça commence avec moi. »

Et un passage sur le banc, que le joueur n’a pas écarté, est-ce une bonne solution ? « C’est son avis », répond Jalen Brunson. « On est une nouvelle équipe et pendant la présaison, il y a beaucoup de choses à mettre en place », ajoute Tom Thibodeau, qui assure que son couteau-suisse jouera comme l’an passé avec les titulaires, mais également avec les remplaçants. « Ça va aller, il a toujours le même rôle. Rien ne change. »

Le coach précise même que, ce rôle, c’est d’être « sur le parquet et aider l’équipe ». Sauf que, pour l’instant, il n’y parvient pas. « Je ne vais pas mentir, c’est frustrant », assume Josh Hart. « Mais, au fond, on n’ira pas loin, on ne gagnera pas si personne ne fait des sacrifices. Je vais devoir en faire. »

Josh Hart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 63 23 46.9 39.6 70.2 0.7 3.5 4.2 1.3 1.7 0.8 0.8 0.3 7.9 2018-19 LAL 67 26 40.7 33.6 68.8 0.5 3.2 3.7 1.4 2.2 1.0 0.9 0.6 7.8 2019-20 NOP 65 27 42.3 34.2 73.9 0.9 5.6 6.5 1.7 2.5 1.0 1.2 0.4 10.1 2020-21 NOP 47 29 43.9 32.6 77.5 1.1 6.9 8.0 2.3 2.4 0.8 1.0 0.3 9.2 2021-22 * All Teams 54 33 50.4 34.3 75.8 1.2 6.0 7.2 4.2 2.8 1.1 2.1 0.2 14.9 2021-22 * NOP 41 34 50.5 32.3 75.3 1.3 6.5 7.8 4.1 2.9 1.1 2.0 0.3 13.4 2021-22 * POR 13 32 50.3 37.3 77.2 0.7 4.7 5.4 4.3 2.5 1.2 2.5 0.2 19.9 2022-23 * All Teams 76 32 52.9 37.2 75.0 1.9 5.9 7.8 3.8 2.6 1.2 1.5 0.3 9.8 2022-23 * POR 51 33 50.4 30.4 73.1 1.9 6.3 8.2 3.9 2.6 1.1 1.6 0.2 9.6 2022-23 * NYK 25 30 58.6 51.9 78.9 1.9 5.2 7.0 3.6 2.5 1.4 1.5 0.5 10.2 2023-24 NYK 81 33 43.4 31.0 79.1 1.6 6.8 8.3 4.1 2.1 0.9 1.5 0.3 9.4 Total 453 29 45.9 34.4 74.8 1.2 5.4 6.6 2.7 2.3 1.0 1.3 0.3 9.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.