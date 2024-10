Angel Reese : « La WNBA ne couvre pas mes factures »

Nouvelle « grande gueule » de la WNBA, Angel Reese fait partie des stars du basket féminin qui évolueront dans la ligue Unrivaled à partir de janvier. Créée à l’initiative de Breanna Stewart et Napheesa Collier, cette ligue de 3×3 sera inaugurée en janvier 2025, du côté de Miami.

On le rappelle, l’idée est ainsi de créer une « deuxième saison » dans l’année pour les joueuses WNBA, comme alternative aux championnats européens, pour leur permettre de rester à temps plein aux États-Unis. Cela ne concerne que 30 joueuses, réparties dans six équipes, avec la promesse « d’un salaire moyen (250 000 dollars) le plus élevé de l’histoire des ligues du sport professionnel féminin ». En deux mois, les joueuses gagneront plus qu’en WNBA, où le plus gros salaire est à 241 000 dollars !

« J’espère juste que vous savez tous que la WNBA ne couvre pas du tout mes factures. Je ne pense même pas qu’elle couvre une seule de mes factures. Littéralement » a-t-elle expliqué lors d’un live sur Instagram. La star du Chicago Sky a ainsi expliqué qu’elle payait un loyer de 8 000 dollars, soit 96 000 dollars, et qu’elle n’a touché que 73 439 dollars pour sa saison rookie.

Une vraie influenceuse

Pour se marrer, elle explique qu’elle « vit au-dessus de ses moyens ». En fait, son salaire en WNBA n’est qu’une « prime » par rapport à ce qu’elle touche avec ses sponsors. Depuis sa dernière saison NCAA à LSU, elle touche 1.8 million de dollars de la part d’ON3 pour la gestion de son image. A ça, il faut ajouter des contrats avec Reebok, Good American, Tampax, ou encore Beats by Dr. Dre.

Reese n’est donc pas à plaindre, mais elle tient à justifier pourquoi d’autres joueuses, qui n’ont pas les mêmes revenus qu’elle, ont accepté de participer à cette ligue de 3×3. « Personne ne veut aller à l’étranger » assurait-t-elle cet été. « Beaucoup d’entre nous ne voudraient jamais avoir à partir à l’étranger, mais certaines personnes doivent malheureusement le faire… Donc, gagner un salaire à six chiffres en trois mois, d’être logée à Miami, de s’améliorer… J’ai hâte d’y être ».