« Reebok by Angel », la nouvelle collection d’Angel Reese

Reebok a tapé dans le mille en signant Angel Reese comme égérie avant même l’arrivée de cette dernière en WNBA. Au même titre que Caitlin Clark (signée chez Nike), l’ex pensionnaire de LSU réalise une saison rookie époustouflante, et pousse donc son équipementier à surfer sur cette incroyable vague.

Pour couronner le tout, la joueuse du Chicago Sky vient en plus d’enchaîner deux matchs de suite à 20 rebonds, un exploit que seul Shaquille O’Neal, qui sort également de LSU… Et qui a été nommé président de Reebok Basketball en octobre dernier, avait déjà réalisé.

Du Angel Reese jusqu’au bout des pieds

Cette fois encore, Reebok a eu un temps d’avance en concoctant une collection « Reebok By Angel » récemment sortie, composée de dix articles dont trois paires de chaussures tournant autour des mêmes coloris, entre gris et blanc pour accompagner un bleu similaire à celui du Chicago Sky, où évolue l’intérieure de 22 ans.

« Je suis honorée de dévoiler ma première collection avec Reebok, et j’ai travaillé main dans la main avec la marque pour m’assurer que chaque pièce est conçue pour susciter la confiance et l’expression de soi », a déclaré Angel Reese. « Je voulais créer une collection qui permette aux femmes et aux jeunes filles d’embrasser leur féminité et leur pouvoir dans tout ce qu’elles font. Cette collection leur permet d’être à la fois élégantes et féroces en toute occasion ».

La collection comprend des vêtements destinés à la pratique du sport. Pour ce qui est des trois chaussures, on retrouve notamment une BB 4000 Low en bleu et gris métallisé, et une Premier Road VI également entre gris métallisé, blanc et bleu clair. Chaque chaussure comporte une couronne, le logo Reebok et l’inscription « Unapologetically Angel » sur la semelle intérieure.

Une première collaboration qui en appelle beaucoup d’autres, Angel Reese étant particulièrement sollicitée, comme ce fut le cas ces derniers jours, entre la nouvelle collection Reebok et l’officialisation d’un nouveau partenariat avec la marque… Reese, qui commercialise des biscuits au chocolat et au beurre de cacahuète.