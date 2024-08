Angel Reese égale… Shaquille O’Neal !

La WNBA vit sans doute la plus belle saison de son histoire, notamment grâce à ses deux rookies vedettes : Caitlin Clark et Angel Reese. Les deux attirent les foules, et leur rivalité assure le spectacle pour une décennie ! Mais leur talent est aussi hors norme, et les deux joueuses s’emparent chacun de records.

Ainsi, Reese est devenue vendredi la première joueuse de l’histoire à enchaîner deux matches de suite à 20 rebonds et plus. Après ses 19 points et 20 rebonds face au Mercury, l’intérieure du Chicago Sky a signé 13 points et 20 rebonds face au Sun. Point commun à ses deux performances : la défaite du Sky…

Comme le Shaq, Reese sort de LSU !

Pour se donner une idée de l’exploit de Reese, le dernier rookie à avoir compilé 20 rebonds et plus deux matches de suite n’est autre que Shaquille O’Neal en 1993 ! Ironie de l’histoire, Reese est sortie de LSU comme… le Shaq !

C’est le 21e double-double de Reese cette saison, et il lui en reste un à réaliser pour égaler le record pour une rookie de Tina Charles. Sur le plan collectif, le Sky glisse à la 8e place du classement avec 11 victoires pour 17 défaites. Heureusement, les coéquipières d’Angel Reese retrouve Chicago pour une série de trois matches à domicile, dont un face… au Fever de Caitlin Clark.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.