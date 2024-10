Une présaison catastrophique pour les Kings

Deuxième formation à visiter l’Intuit Dome, la nouvelle salle des Clippers, les Kings ont quitté l’enceinte avec une lourde défaite (113-91), et c’est la cinquième en cinq matches ! C’est la première fois depuis 1991 que la franchise de Sacramento ne gagne pas le moindre match en présaison. Même si ces défaites n’ont aucune valeur comptable, ça fait tache quand on sait que la franchise a recruté DeMar DeRozan, l’un des free agents les plus courtisés de l’été.

« Il y a encore des choses qu’on a besoin de corriger, mais j’ai vu, en défense comme en attaque, des bribes de choses bien réalisées » tient tout de même à souligner Mike Brown. On a connu le coach des Kings plus dur avec ses joueurs. Peut-être parce qu’il faut déjà se projeter sur la suite, et que sa formation était privée de ses forces vives à l’arrière puisque De’Aaron Fox, Malik Monk et Kevin Huerter étaient en civil.

« J’ai conscience que c’est la présaison, et je veux gagner » enchaîne Domantas Sabonis, auteur de 24 points, 9 rebonds et 5 passes. « Je déteste finir sur 0 victoire et 5 défaites. On veut toujours gagner le maximum de matches possibles, mais de ce que je vois, c’est corrigible. »

Doug McDermott débarque

Même analyse chez DeMar DeRozan, limité à 3 sur 8 aux tirs. « Il y a beaucoup de choses à disséquer et à retenir. Il y a beaucoup de bonnes choses et il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous devons travailler. Nous avons le temps. Que vous soyez à 5-0 ou 0-5, cela ne compte pas dans votre bilan. Ce qui compte, c’est la façon dont on s’en sort, tout ce qu’on peut en retenir, s’améliorer, être mieux préparé individuellement et collectivement pour la semaine prochaine ».

Parmi les points positifs de la soirée, il y a la bonne tenue de Doug McDermott, dont c’était la première sous ses nouvelles couleurs. « On l’a rencontré la veille au soir, vers 21h30, 22h, et on lui a fait une présentation rapide en vidéo des systèmes » avait expliqué l’assistant Jay Triano. « On a prévu de le faire jouer beaucoup pour voir comment il peut s’adapter à ce qu’on fait des deux côtés du terrain. » Résultat : 14 points et 5 rebonds en 25 minutes pour l’ancien shooteur des Pacers et des Spurs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.