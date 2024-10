Avec Karl-Anthony Towns, Tom Thibodeau a la taille qu’il voulait sous le cercle

Avec le départ d’Isaiah Hartenstein au Thunder, et les problèmes physiques de Mitchell Robinson, les Knicks s’apprêtaient à débuter la saison affaiblis sous le cercle. Face à la presse, Tom Thibodeau assurait que Julius Randle allait pouvoir compenser en se décalant comme pivot, mais en interne, il y avait de grosses inquiétudes…

D’où l’arrivée de Karl-Anthony Towns et de ses 2m13 à la place de Julius Randle et ses 2m03.

« Ce sont des joueurs différents sur certains points, mais similaires sur d’autres » répond Tom Thibodeau sur les deux intérieurs. « Julius est plus un ailier fort, un joueur incroyable. Mais quand vous regardez ce qu’il fait, le scoring, les passes, le rebond, c’est surtout comme ailier fort. »

Pour le technicien, il fallait aux Knicks un « vrai » pivot pour pouvoir être compétitifs.

La taille, ça compte

« Nous avions un énorme besoin, évidemment, avec la blessure de Mitchell Robinson et la perte de Isaiah à la free agency. Nous avions besoin d’un pivot. C’était un élément très important, la position de pivot… Et quand vous regardez Karl, sa polyvalence et sa taille sont très importantes pour nous. »

Karl-Anthony Towns n’est peut-être pas le premier nom qui vient en tête quand on pense à un protecteur de cercle, mais il avait progressé dans ce rôle, notamment en 2021/22, avant l’arrivée de Rudy Gobert.

« Il s’agit simplement d’accepter d’être le quarterback et le point d’ancrage de la défense », explique l’intéressé. « Nous avons des extérieurs extraordinaires, comme tout le monde le sait, avec OG [Anunoby], Mikal [Bridges], Josh [Hart] et Jalen [Brunson] qui font un excellent travail pour mettre la pression sur les porteurs de balle. »

En tout cas, à 28 ans, il assure qu’il n’est plus ce joueur, naïf défensivement, contre lequel Tom Thibodeau s’agaçait pas mal lors de leurs saisons vécues ensemble chez les Wolves, entre 2016 et 2019.

« Je suis un joueur différent de celui que j’étais lorsque j’ai joué la première fois pour Thibs. Nous sommes tous les deux en train de nous adapter l’un à l’autre, mais nous avons une base solide » conclut ainsi KAT.

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32 54.3 34.1 81.1 2.8 7.7 10.4 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 37 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 36 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 34 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 34 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 34 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 62 33 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.1 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 Total 573 34 52.4 39.8 83.9 2.8 8.1 10.8 3.2 3.4 0.8 2.7 1.3 22.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.