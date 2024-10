Gradey Dick prend du poids dans le jeu des Raptors

Dans un contexte de raison régulière, on aurait parlé de son record en carrière. Dans la très courte victoire des Raptors face aux Celtics cette nuit, Gradey Dick n’a pas été impressionné à l’idée de défier les champions en titre.

Il suffit de jeter un œil au contexte d’une bonne partie de ses tentatives de tirs : en transition, en première intention, parfois derrière l’arc, parfois en attaquant le cercle.

« Je crois que Gradey est bien plus en attaque qu’un shooteur de spots. L’année dernière, on a parlé de notre vision le concernant. C’est en quelque sorte le niveau suivant par rapport à ça. Il y en a d’autres derrière sur lesquels il doit bosser et se développer », analyse Darko Rajakovic.

Ce dernier ajoute : « Je crois que si tu es seulement un shooteur à 3-points dans la NBA moderne, c’est un bel atout. Mais ce n’est pas assez pour maximiser ton potentiel et ton utilisation au sein d’une équipe. Donc je crois que ça vient des coupes et pénétrations. Il doit se développer sur ses pénétrations en un-contre-un, puis viendra le ‘pick-and-roll’ quand il sera capable de les jouer également. »

Plus de muscle cet été

Un beau programme attend donc le joueur de vingt ans. Même celui-ci a déjà affiché une belle variété offensive face à Jayson Tatum, Jaylen Brown et les autres. Il a terminé meilleur marqueur d’une rencontre où les rotations ont ressemblé à celles qui devraient être appliquées en saison régulière.

En plus de ses 27 points (12/21 aux tirs dont 3/8 de loin) et 6 rebonds, le 13e choix de la Draft 2023 a volé deux ballons. « En parlant avec coach Darko et Ivo (Simovic, assistant), l’accent a été mis sur le côté défensif. Cela m’aide en quelque sorte à propulser mon jeu offensif. À chaque fois qu’ils me disent combien de ballons j’ai déviés et ce genre de choses, ça booste beaucoup mon énergie en attaque. Et quand j’affiche ça, je montre davantage la polyvalence de mon jeu », juge l’arrière.

L’an dernier, il prenait la moitié de ses tirs derrière l’arc (pour 36.5% de réussite). En bossant cet été sur son physique, il devrait plus facilement s’ouvrir la voie du cercle. « J’ai toujours beaucoup de chemin à parcourir, mais en même temps, j’ai fait des progrès à la salle de musculation, avec mon poids et ma force musculaire, pour tenir le coup lorsque j’essaie de provoquer les fautes ou les plus un. »

Plus tôt ce mois-ci, le « sophomore » assurait avoir pris six kilos cet été. « Ce n’est pas un changement énorme, pour être honnête, parce que j’ai encore beaucoup de marge pour me développer. Mais en même temps, c’est plus comme la force de base et comme les exercices et les mouvements qu’on fait à la salle de musculation qui m’ont vraiment aidé à tenir le coup. »

De quoi lui permettre de monter en grade comme il l’espère ?

Gradey Dick Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 TOR 60 21 42.5 36.5 86.3 0.5 1.8 2.2 1.1 1.5 0.6 0.8 0.0 8.5 Total 60 21 42.5 36.5 86.3 0.5 1.8 2.2 1.1 1.5 0.6 0.8 0.0 8.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.