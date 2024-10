Brillant pour ses débuts en Champions League face à Kolossos Rhodes, Nolan Traoré a beaucoup plus souffert face au Pinar Karsiyaka, avec une défaite logique (84-74) en Turquie.

Le meneur de 18 ans a bien affiché sa vista en première période, en particulier dès qu’il avait un peu d’espace devant lui (10 points, 6 passes décisives et aucune perte de balle avant la pause). Le problème, c’est que Errick McCollum était chaud bouillant en face, et que Saint-Quentin a été obligé de courir après le score tout le match.

Les shoots de Jerome Robinson et Giovan Oniangue ont bien plusieurs fois permis aux joueurs de Julien Mahé de recoller, mais l’intensité turque les a constamment empêchés de croire au hold-up.

Gêné par les prises à deux et les espaces qui se refermaient plus vite dans la raquette, et parfois aussi un peu trop « téméraire » dans ses choix, à l’image de cette remise en jeu interceptée à 70-65 dans le dernier quart-temps qui se conclut en contre-attaque adverse, Nolan Traoré a lui souffert en deuxième mi-temps, en y perdant 6 ballons.

Prochain match pour Saint-Quentin en Champions League prévu le 29 octobre, face à Tenerife. À Pierre Ratte.

Crédit photo : FIBA