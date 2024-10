Les Cavaliers posent la première pierre de leur centre d’entraînement

Les Cavaliers ont fait une pause dans leur préparation, le temps d’assister à la pose de la première pierre de leur futur centre d’entraînement, le « Cleveland Clinic Global Peak Performance Center« . Ce bâtiment immense, de près de 20 000 mètres carrés, est destiné à être opérationnel en 2027.

Pelle à la main, Donovan Mitchell, Darius Garland et d’autres personnalités locales, dont le maire de la ville Justin Bibb, ont pris part à cette cérémonie officieuse actant le départ d’un projet de grande envergure. Le centre d’entraînement des Cavs sera ultra moderne et bénéficiera d’installations dernier cri pour accompagner au mieux le développement des joueurs de Cleveland. Ce que n’a pas manqué de rappeler le leader de la franchise.

« On voulait souligner à quel point un tel investissement est important pour nous. Depuis que je suis arrivé ici il y a deux ans, je n’ai entendu parler que de l’importance que Cleveland accorde à ses franchises sportives. Et le fait de voir ça montre à quel point ils se soucient de leurs joueurs et de l’investissement qu’ils font dans leur santé », a déclaré « Spida », qui voit dans cette infrastructure un impact « énorme pour la longévité » des carrières.

The future @ClevelandClinic Global Peak Performance Center will serve as a game changer, not only to our athletes, but to the public, providing to those who reside here and to those who will travel here to receive best-in-class medical care. pic.twitter.com/UesB79yzV7

