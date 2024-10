Après des mois de spéculations, Donovan Mitchell a finalement prolongé aux Cavs, pour 150 millions de dollars sur trois ans. Malgré le « gentleman’s sweep » en demi-finale de conférence face aux Celtics, l’arrière considère en effet que Cleveland a tout pour atteindre les hauteurs les plus élevées… et n’est pas si loin des champions.

« Il y a toujours un autre niveau qu’on peut atteindre » explique-t-il. « On le sent et, face à eux, on a quitté le terrain en se disant que, d’accord, Boston était une très forte équipe. Mais qu’on n’est pas loin ».

Est-ce que cet écart, dont on peut discuter de la taille, peut être comblé grâce à Kenny Atkinson, le nouveau coach de l’équipe, qui a pris la place de JB Bickerstaff ? Réponse dans les mois qui viennent…

Se fondre dans un nouveau système

« Il veut que shoote autant de 3-points que possible » détaille Darius Garland sur les consignes du « head coach ». « Il veut que je prenne 8 à 10 tirs à 3-points par match. Que je prenne tous les 3-points ouverts, que je shoote avec confiance. Il m’a dit d’être libre, de jouer mon jeu, de jouer avec la joie que j’ai toujours affichée. »

Une joie que le meneur semblait avoir un peu perdue la saison dernière. Désormais, et comme ses coéquipiers, il va devoir se glisser dans le nouveau système mis en place de Kenny Atkinson. Une transition qui peut prendre du temps.

« [La continuité], ça nous permet d’avoir ces conversations » conclut toutefois Donovan Mitchell. « D’accord, ce sont les forces de Donovan. Et c’est ce qu’il voit. C’est ce que Darius voit. C’est ce qu’Evan voit. C’est ce que JA voit. Je sais que Ev sera là, mais dans le nouveau système de Kenny, il ne sera plus là, il doit être de l’autre côté. Et Don, tu ne remontes pas le ballon, tu vas dans le corner, c’est le rôle d’Ev … Avoir déjà joué ensemble, on peut avoir ces conversations. Avoir déjà joué ensemble pendant deux ans, avoir connu des succès et des échecs, ça nous permet d’aborder tous les sujets, les uns avec les autres. »