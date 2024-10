Montrezl Harrell va rester toute la saison en Australie

Initialement signé comme « joker médical » pour pallier l’absence de Jarell Martin, Montrezl Harrell s’est finalement engagé pour toute la saison avec les Adelaide 36ers. C’est ce que révèle Hoopshype, qui explique que l’ancien intérieur des Clippers et des Lakers aura la possibilité de revenir en NBA, avant les playoffs. Au départ, il avait envisagé d’utiliser ce contrat court comme une préparation pour la NBA. Sauf qu’il n’y a pas eu coup de fil, et il préfère rester en Australie toute la saison, avec une campagne qui se termine au printemps.

« La réponse est simple », avait répondu Montrezl Harrell à propos de la perspective de rester en Australie. « Ces fans et cette équipe n’ont fait que me donner de l’amour et me soutenir depuis que je suis descendu de l’avion, après un vol de 24 heures. C’est incroyable et je veux continuer à donner le maximum pour cette organisation, et ils me le rendent bien. J’attendais de pouvoir rejouer du basket de haut niveau et je profite de tout ce que je vis. Je suis ici avec une organisation qui croit vraiment en moi et en ce que je peux faire pour elle. »

Un objectif : dépasser les 35 minutes par match

Les 36ers restent sur trois victoire de suite, et Montrezl Harrell tourne à 15.7 points, 10.3 rebonds et 1 contre de moyenne. De quoi contraindre ses dirigeants à couper un joueur pour le conserver, même après le retour de Jarrell Martin. De son côté, l’ancien meilleur 6e homme de la NBA veut monter en puissance et gagner en condition physique.

« Il y a encore beaucoup de choses à venir… Je continue à retrouver mon souffle, lentement mais sûrement. À chaque match, je continue à progresser. Vendredi, j’ai joué 38 minutes. J’ai l’intention d’en faire 40 et de faire tout ce qu’il faut pour que nous gagnions le match. C’est ce qui m’importe le plus » conclut-il.