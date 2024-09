Montrezl Harrell, pigiste médical en Australie

Des nouvelles de Montrezl Harrell, qu’on n’a plus vu en NBA depuis les playoffs 2023. Il faut dire que l’intérieur s’était gravement blessé au genou dans la foulée, et qu’il avait dû se faire opérer.

Après une saison blanche, l’ancien « Sixth Man of The Year » (2020) espérait retrouver un strapontin dans la Grande Ligue, surtout qu’il n’a que 30 ans. Sauf que ça n’a pas été le cas, et ESPN annonce donc qu’il file en Australie, aux Adelaide 36ers. Il y arrive comme pigiste médical de Jarell Martin, touché au tendon rotulien.

Justin Jackson et Thon Maker aussi envisagés

Un contrat court qui va permettre à Montrezl Harrell de retrouver les terrains… et peut-être de montrer aux dirigeants NBA qu’il a retrouvé l’intégralité de ses moyens physiques.

Passé par les Clippers, les Rockets, les Lakers, les Sixers, les Wizards et les Hornets lors de ses huit saisons en NBA, principalement comme « energizer » en sortie de banc (36 titularisations sur 515 matchs disputés), l’ancien intérieur de Louisville pesait ainsi 12.1 points et 5.0 rebonds de moyenne en 21 minutes, à 62% de réussite.

Toujours selon ESPN, Montrezl Harrell n’était d’ailleurs pas la seule piste « NBA » envisagée par les Adelaide 36ers puisque Justin Jackson et Thon Maker étaient deux autres possibilités envisagées.

Montrezl Harrell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 HOU 39 10 64.4 0.0 52.2 0.6 1.0 1.7 0.4 1.2 0.3 0.4 0.3 3.6 2016-17 HOU 58 18 65.2 14.3 62.8 1.4 2.4 3.8 1.1 2.2 0.3 0.8 0.7 9.1 2017-18 LAC 76 17 63.5 14.3 62.6 1.4 2.7 4.0 1.0 1.9 0.5 0.9 0.7 11.0 2018-19 LAC 82 26 61.5 17.6 64.3 2.2 4.3 6.5 2.0 3.1 0.9 1.6 1.3 16.6 2019-20 LAC 63 28 58.0 0.0 65.8 2.6 4.5 7.1 1.7 2.3 0.6 1.7 1.1 18.6 2020-21 LAL 69 23 62.2 0.0 70.7 2.3 3.9 6.2 1.1 1.9 0.7 1.1 0.7 13.5 2021-22 * All Teams 71 23 64.5 23.5 71.6 2.1 4.0 6.1 2.0 1.9 0.4 1.0 0.6 13.1 2021-22 * WAS 46 24 64.5 26.7 72.7 2.1 4.6 6.7 2.1 1.9 0.4 1.1 0.7 14.1 2021-22 * CHA 25 21 64.5 0.0 69.2 2.1 2.8 4.9 2.0 2.0 0.4 0.9 0.5 11.4 2022-23 PHL 10 12 50.0 0.0 70.0 0.6 1.5 2.1 0.5 1.2 0.3 0.3 0.5 4.0 Total 468 21 61.9 11.7 66.2 1.9 3.4 5.2 1.4 2.1 0.5 1.1 0.8 12.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.