Klay Thompson veut prouver qu’il n’est pas fini en défense

Considéré comme l’un des meilleurs shooteurs de sa génération, voire de l’histoire, Klay Thompson était aussi réputé pour sa défense. Le nouvel arrière/ailier des Mavericks défendait souvent sur les meilleurs extérieurs adverses, qu’il s’agisse d’un meneur, d’un arrière ou même d’un ailier. Mais depuis ses deux graves blessures, sa réputation en a pris un coup.

« Je veux me débarrasser de cette idée que je ne suis plus le même défenseur qu’avant », a-t-il lancé après la rencontre face au Jazz. « Je crois vraiment que c’est le cas. J’ai hâte de prouver aux gens qu’ils ont tort, que je peux encore défendre sur des joueurs de premier plan. J’ai trouvé que c’était un pas dans la bonne direction pour moi en défiant le meneur de jeu, et en changeant sur les joueurs. »

Un vrai « two-way player »

À ses côtés, Luka Doncic et Kyrie Irving ne sont pas réputés pour être de bons défenseurs, et c’est Klay Thompson qui va devoir montrer l’exemple sur les extérieurs.

« C’est beau d’être en NBA depuis 14 ans et d’avoir quelque chose à prouver », apprécie Jason Kidd à propos de Klay Thompson. « Il va défendre sur tout le monde. Pour l’instant, les schémas défensifs sont très simples. Il n’y a pas de piège. Nous essayons simplement de défendre sur tout joueur devant soi. C’est un « two-way player ». Il sait défendre et il est fier de pouvoir jouer des deux côtés. »

Si Klay Thompson pense pouvoir se focaliser sur la défense, c’est parce qu’il est entouré de deux très grands attaquants. Pour lui, il aura moins à se dépenser en attaque, et pourra donc faire davantage d’effort en défense.

« C’est vraiment super d’avoir des attaquants aussi bons que Luka et Kai et de ne pas avoir l’impression d’avoir à assumer autant de responsabilités de ce côté du terrain, ce qui me permet de revenir à la défense comme je l’ai fait par le passé », conclut Klay Thompson. « C’est l’une des principales raisons pour lesquelles je suis venu ici : ce sont ces deux gars-là. J’ai de grands rêves et de grandes ambitions avec cette équipe. Ils étaient si proches l’année dernière (de remporter le titre) et je pense vraiment que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Je suis plus motivé que jamais. »