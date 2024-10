Chez les Raptors, pas de portables aux dîners d’équipe

Le début du camp d’entraînement organisé à Montréal par les Raptors n’avait rien d’une visite touristique. En plus de développer sa marque sur un autre territoire, la franchise canadienne avait aussi planifié cette étape en terre québécoise pour une raison bien précise : développer la cohésion du groupe.

Le bon état d’esprit de chaque membre du vestiaire est en effet un socle indispensable à la réussite d’une équipe, et Toronto a décidé de solidifier celui-ci à travers ce mini stage. Pour le vétéran Garrett Temple, ce lien se travaille notamment dans le vestiaire, où on ne doit retrouver que des bonnes ondes.

« Il y a des gars qui entrent dans le vestiaire et qui vont parler à ceux qui seront là, mais d’autres ne le font pas forcément. Je leur ai dit : « Les gars, maintenant on va être une équipe dans laquelle tout le monde se parle dans le vestiaire. Quand tu entres, c’est ‘Hey tout le monde, comment ça va ?’. Chacun apprend à se connaître mais il faut avoir cette intention de regarder tout le monde dans les yeux et parler. On ne le fait pas suffisamment », a remarqué le joueur de 38 ans.

La confiance pour pouvoir recadrer un coéquipier

Les sessions de travail physique et technique ont été agrémentées d’une sortie rafting ainsi que plusieurs dîners d’équipe où les smartphones n’ont pas été les bienvenus à table. Encore une fois, l’objectif est de développer cet esprit de camaraderie dès le début.

« Quand on dîne tous ensemble, j’encourage les joueurs à ne pas avoir leurs téléphones sur eux. Je leur ai dit que je voulais qu’ils se parlent », a souligné l’entraîneur Darko Rajakovic. « Je pense que le fait qu’ils soient à l’aise les uns envers les autres va vraiment les aider lorsqu’ils seront sur le terrain. Parce qu’il y aura ce niveau de confiance qui fait que tu peux recadrer un coéquipier, quelque chose qui peut être délicat à la base. Il s’agit de faire en sorte que ça ne lui sera pas reproché ».

Même s’il faudra aussi marquer quelques paniers pour accessoirement gagner des matchs, Garrett Temple sait par expérience l’importance de la vie de groupe, particulièrement dans une équipe du niveau des Raptors. Sans véritable superstar pour les porter, il faut bien trouver des moyens de compenser, et celui-ci en est un.

« Les gars doivent être heureux d’être ensemble. C’est très important avec l’équipe qu’on a. On n’a pas trois ou quatre joueurs All-Star. On a des gars qui peuvent vraiment bien jouer, des stars dont certaines pourraient devenir All-Stars… Mais on a aussi besoin de cohésion », a-t-il conclu.

Après avoir joué les Wizards à deux reprises pour leurs deux premiers matchs de présaison (une victoire et une défaite), les coéquipiers de Scottie Barnes vont à présent monter en régime avec une double opposition face à Boston qui débute la nuit prochaine au TD Garden.