Jack McVeigh, le héros au numéro unique dans l’histoire de la NBA

C’est le héros de la soirée ! D’un rebond offensif transformé en « fadeaway » ligne de fond, Jack McVeigh a arraché la prolongation dans la rencontre entre le Thunder et les Rockets. MVP des Finals NBL avec les Tasmania JackJumpers et signé en « two-way contract » , l’ailier australien inscrit 7 points en 8 minutes dans la victoire de Houston, et le compatriote de Jock Landale a une particularité. Il est le premier joueur de l’histoire de la NBA à porter le numéro 58 !

Après sa signature, les Rockets lui ont envoyé la liste des numéros disponibles. Au départ, Jack McVeigh avait prévu de conserver le numéro 9, mais il est la propriété de Dillon Brooks. Ensuite, il s’est orienté vers le 17, qu’il porte avec l’Australie, mais Tari Eason le porte aux Rockets. Puis, il a envisagé de reprendre le 10, qu’il portait à l’université de Nebraska, mais il est sur le dos de Jabari Smith Jr. Quant au 22, qu’il avait déjà porté en sélection, il est retiré…

9 + 17 + 10 + 22 = 58

Finalement, Jack McVeigh, ou plutôt son épouse, a eu une idée : faire le somme des nombres des maillots portés en carrière, et ça donne 58. « On nous envoie une liste des numéros que l’on peut choisir », confirme-t-il. « Evidemment, j’étais parmi les derniers à choisir. La liste disait que les numéros de 0 à 30 étaient presque tous pris. C’est ma femme (Beth) qui a eu l’idée. Je suis un rookie de 28 ans, donc le parcours pour arriver ici est différent de celui de la plupart des gens. J’ai donc additionné tous les maillots professionnels que j’ai portés et j’ai obtenu 58. »

Lorsqu’il sélectionne ce numéro, Jack McVeigh ne sait pas que personne ne l’a porté dans l’histoire de la NBA ! « C’est dingue ! Être le tout premier pour quelque chose, c’est assez incroyable. Un jour, je serai un sujet de quiz » réagit-il.

Star de la NBL, il va désormais découvrir le bout du banc et la G-league avec son « two-way contract », mais c’est un choix qu’il assume. « Les choses se passent très bien », assure-t-il. « Je m’adapte à un style de basket différent. C’est un défi. Mais j’apprends beaucoup. Le programme est bien géré, et il y a beaucoup de gens passionnés avec qui j’aime venir m’entraîner tous les jours. À mon âge et vu mon expérience, je sais qui je suis. Je sais ce que j’apporte. J’ai confiance en moi lorsque j’entre sur le terrain, même s’il s’agit d’un petit nombre de minutes ou d’une petite opportunité avec ce « two-way contract ». J’ai confiance en ce que je fais en tant que joueur et en tant que personne. »

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.