Miraculés, les Rockets font tomber le Thunder après prolongation

Comme souvent en présaison, il n’y avait aucun titulaire sur le parquet pour la prolongation entre les Rockets et le Thunder, et c’est grâce à un 11-0 signé Nate Williams et Jermaine Samuels Jr. que les joueurs d’Ime Udoka s’imposent 122-113 au Paycom Center. Au-delà de cette prolongation, Houston peut remercier ses remplaçants puisque ce sont eux qui avaient effacé ce déficit de 13 points à la pause (60-47).

Privé de Fred VanVleet, Ime Udoka avait décidé de débuter avec Amen Thompson à la mène, et les premières minutes ont été catastrophiques… Un festival de ballons perdus, et il faudra attendre les entrées de Reed Sheppard et de Tari Eason pour que les Rockets proposent quelque chose de cohérent.

Une égalisation miracle

Au retour des vestiaires, Mark Daigneault a laissé ses titulaires au repos, et les Rockets ont logiquement grignoté leur retard. Même si l’effectif a peu évolué, les automatismes n’étaient clairement pas là, et Alperen Sengun et Jalen Green ont essentiellement marqué sur des actions individuelles.

Menés de trois points (106-103) à une seconde de la fin, les Rockets vont arracher la prolongation de manière miraculeuse. Après avoir inscrit son premier lancer-franc, Samuels Jr. loupe volontairement le second, et c’est Jack McVeigh qui dans le même geste, prend le rebond et signe un fadeaway ligne de fond !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.