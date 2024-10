Une continuité salvatrice pour Tyrese Haliburton

Sommet sans lendemain ou début d’une aventure réussie ? C’est un peu la question qui va se poser pour les Pacers cette saison. Après la finale de conférence surprise lors du printemps dernier, la franchise d’Indiana va tenter de faire mieux, ou au moins aussi bien. La force du groupe ? La continuité, saluée par Tyrese Haliburton.

« Je pense que si le training camp a été tellement rafraîchissant, c’est parce que la continuité est la plus importante que j’ai connue de ma carrière », livre le meneur. « Je n’ai jamais eu deux années de suite le même coach défensif. C’est la première fois qu’ils (Jenny Boucek et Jim Boylen) sont encore là. Je n’ai jamais eu de régularité en attaque et, là aussi, il n’y a pas eu de changements. On a le même staff technique, le même groupe. »

« Je ne suis pas satisfait avec une seule finale de conférence Est »

En quoi est-ce si important pour le champion olympique ? « C’est tellement rafraîchissant et excitant car on passe moins de temps à expliquer les principes de jeu et plus dans les détails, dans les choses complexes », précise Tyrese Haliburton. « C’est ce qui va nous permettre d’aller de l’avant. »

Faire mieux, après une finale de conférence, ce sera logiquement aller en Finals. Un objectif très ambitieux pour une équipe qui n’a joué les playoffs qu’une fois en quatre ans.

« On a fait une grande saison, on a fait des choses uniques. Mais pour être honnête, on n’a rien fait selon moi de plus que ce qu’on devait faire. On avait des attentes et on a fait ce qu’on voulait faire. Mais on en veut plus », assure Tyrese Haliburton. « Il faut être gourmand si on veut vraiment faire quelque chose de grand. Je ne suis pas satisfait avec une seule finale de conférence Est. Ce n’est pas suffisant pour moi. J’en veux plus pour ma carrière. On a beaucoup de joueurs qui sont très motivés et ça commence avec Pascal Siakam et moi. »

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.3 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.9 3.5 4.3 9.6 1.9 1.9 3.2 0.6 17.5 2022-23 IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.5 1.2 1.6 2.5 0.5 20.7 2023-24 IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 Total 260 33 47.8 39.3 85.6 0.7 3.1 3.7 8.8 1.3 1.5 2.3 0.6 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.