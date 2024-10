Scottie Barnes a planché sur ses devoirs de vacances en communication

Création de tir pour soi-même, en sortie de dribble, se frayer un chemin au panier plus efficacement, créer pour les autres… Voilà un aperçu de la liste estivale des principaux axes de travail chez Scottie Barnes, le nouveau « franchise player » des Raptors.

Sans oublier un autre aspect, qui n’est pas technique, lui : la communication. « J’ai travaillé tout l’été sur ma communication, (dans l’idée de) passer à l’étape supérieure pour grandir comme un leader. Il faut suivre des étapes, j’ai l’impression d’avoir avancé dans la bonne direction cet été », juge le joueur de 23 ans, durant le « media day ».

Celui-ci est très attendu en la matière pour les Raptors cette année. Car Fred VanVleet, Pascal Siakam et OG Anunoby, les cadres présents lors du titre de 2019, ont quitté le navire canadien l’an dernier. À l’entame de sa quatrième saison, le jeune ailier, signataire d’une énorme prolongation de contrat cet été, ne peut plus se contenter d’être un « simple » leader statistique.

Ainsi, l’important pour lui cet été était de « réunir les gars. On a beaucoup de nouveaux visages, tout démarre cet été en créant de la cohésion, essayer de partir de là. » Le 4e choix de la Draft 2021 dit toutefois ne pas avoir vraiment de modèle en termes de leadership.

L’influence de Garrett Temple

Il cite néanmoins au sein de l’équipe actuelle Garrett Temple, dont la façon de communiquer l’inspire. Pour le reste, Scottie Barnes reste lui-même : « Je communique beaucoup quand je suis sur le terrain. J’aime parler. Quand je vois des choses, j’aime en parler collectivement, en tant qu’unité. Beaucoup de ces choses viennent donc naturellement. Il faut juste continuer à travailler dessus. »

Après avoir manqué les quatre premiers jours du camp des Raptors en raison d’une affaire personnelle restée privée, Scottie Barnes vient de reprendre l’entraînement. Et le chemin d’une saison susceptible de s’annoncer longue.

« On sait qu’on peut gagner, mais ça prend du temps. Donc on ne doit pas être frustré durant ce processus, et continuer de se focaliser sur l’objectif principal qui est d’essayer de progresser, faire ces petits pas », lâche-t-il le jour du « media day », avant d’évoquer son cas : « Tout démarre par le fait de gagner, on gagne et tout le reste suit. Être All-Star ou All-NBA c’est super, mais on gagne d’abord. »

Scottie Barnes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 TOR 74 35 49.2 30.1 73.5 2.6 4.9 7.5 3.5 2.6 1.1 1.8 0.7 15.3 2022-23 TOR 77 35 45.6 28.1 77.2 2.3 4.3 6.7 4.8 2.2 1.1 2.0 0.8 15.3 2023-24 TOR 60 35 47.5 34.1 78.1 2.4 5.9 8.2 6.1 2.0 1.3 2.8 1.5 19.9 Total 211 35 47.4 31.1 76.4 2.4 5.0 7.4 4.7 2.3 1.1 2.2 1.0 16.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.