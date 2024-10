Jayson Tatum a profité de l’été pour corriger son tir extérieur

Sur le fond, les derniers mois de Jayson Tatum ont été parfaits. Champion NBA avec les Celtics, puis prolongé à prix d’or (315 millions de dollars), et enfin champion olympique avec Team USA, impossible ou presque de vivre plus belle période. Ce doublé – trophée NBA et médaille d’or olympique – le faisant d’ailleurs entrer dans l’histoire.

Néanmoins, sur la forme, tout n’a pas été parfait. Son aventure avec la sélection américaine fut frustrante et, avec Boston, il n’a pas fait ses meilleurs playoffs et n’a pas été dominant en Finals face à Dallas, étant régulièrement critiqué. La rançon de la gloire en quelque sorte.

L’axe de progression le plus évident, c’était son shoot extérieur. Son 28% à 3-pts pendant les playoffs 2024 a marqué les esprits. Le sien déjà puisqu’il a travaillé sur ce point, avec Drew Hanlen, son entraîneur personnel.

Un travail impossible à faire pendant les playoffs

« Après chaque saison, on regarde ce qu’on peut faire mieux. J’ai shooté à 38% de réussite en saison régulière avec 8.2 tentatives par match. Puis, en playoffs, je n’ai pas aussi bien shooté que je ne l’aurais voulu », regrette ainsi l’ailier de Boston sur cette baisse de régime.

Comme « être plus efficace à 3-pts est clairement au sommet » des priorités de Jayson Tatum pour la saison à venir avec Boston, il a tenté de corriger la mécanique de son shoot. C’est-à-dire ?

« Le placement de la main, le fait de descendre plus bas, de garder mes épaules en avant, des choses comme ça », précisait-il lors du « media day » des champions en titre. « Ce sont des choses que j’aurais déjà pu corriger mais, en plein milieu des playoffs, avec le repos à gérer, c’est plus dur. Je jouais bien, sans bien shooter, et on gagnait. Ce n’était pas le moment pour tenter d’effectuer des corrections. »

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.4 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 Total 513 34 46.0 37.5 84.4 0.9 6.3 7.2 3.5 2.1 1.1 2.3 0.7 23.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.