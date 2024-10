Tyronn Lue adore faire de la pédagogie avec les recrues

Il y a des entraîneurs qui arrivent sur un nouveau banc et qui doivent donc enseigner leurs méthodes à leur groupe, il y a ceux qui ont conservé quasiment le même effectif et insisteront sur certains points. Tyronn Lue est lui entre les deux. Il est resté aux Clippers, prolongeant même son contrat, mais a vu son effectif changer de visage.

Paul George et Russell Westbrook ne sont plus là quand Derrick Jones Jr, Kris Dunn, Kevin Porter Jr. et Mo Bamba sont arrivés. En plus de Cam Christie, 46e choix de la dernière Draft. Il faut désormais donner les clés à ces recrues, pour qu’elles entrent dans le moule des Clippers.

N’est-ce pas frustrant pour un entraîneur de passer par cette étape ? « J’adore ça », répond clairement le coach de Los Angeles. « J’ai quelque chose à faire. J’apprends aux jeunes, aux nouveaux, comment on fonctionne offensivement, ce qu’on cherche à faire. »

« Je dois être sûr qu’ils comprennent les concepts avant de pouvoir avancer. C’est mon boulot »

Et comme tout bon professeur, l’assistant de Steve Kerr sur le banc de Team USA cet été, lors des Jeux olympiques de Paris, se soucie de sa pédagogie. Le discours doit passer, peu importe le temps que cela prend.

« C’est le plus important pour moi : je dois m’assurer que je ne vais pas trop vite, ni trop lentement », poursuit Tyronn Lue. « Je dois être sûr qu’ils comprennent les concepts avant de pouvoir avancer. C’est mon boulot. On a beaucoup bossé ces derniers jours, j’espère qu’ils ont bien assimilé. Si ce n’est pas le cas, on ralentit et on continue de venir avant le shootaround et les entraînements pour qu’ils soient au diapason. »

Si parmi les recrues estivales des Clippers, on n’a pas cité Nicolas Batum, c’est évidemment volontaire. Le Français a déjà porté ce maillot, déjà joué sous les ordres de l’ancien coach des Cavaliers.

Dans sa mission, Tyronn Lue sera aidé par son nouvel assistant, Jeff Van Gundy, et par sa patience.

« Je le suis », sourit-il. « Il faut être patient avec un groupe. On ne peut pas s’énerver. Les gars captent très bien les choses. J’aime enseigner. J’aime m’assurer qu’on soit en bonne position, que les joueurs comprennent pourquoi on fait certaines choses : pourquoi l’écran est ici et pas là-bas, pourquoi il faut être ici pour faire telle passe au lieu de là-bas. C’est beaucoup d’apprentissage mais c’est agréable. »