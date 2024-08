Tyronn Lue et Jeff Van Gundy sont faits pour s’entendre aux Clippers

Tyronn Lue et Jeff Van Gundy se connaissent depuis un moment. Vingt ans exactement. Pendant quelques rencontres, le premier a joué à Houston en 2004/05 sous les ordres du second. Quelques années plus tard, quand Tyronn Lue est devenu coach des Cavaliers, il a tenté de recruter Jeff Van Gundy, qui avait délaissé les parquets pour les micros et un rôle de consultant à la télévision pour ESPN.

Sauvé par les Celtics à un moment difficile de sa vie, en devenant conseiller de Brad Stevens, l’ancien coach des Knicks et des Rockets va retrouver les bancs aux Clippers, avec Tyronn Lue.

Les deux hommes ont beaucoup échangé sur ce sujet cet été, avec Team USA lors du périple olympique. Ils ont dîné quatre fois en France par exemple, précise ESPN, pour aborder les sujets techniques, les systèmes de jeu, en attaque comme en défense.

« Ils étaient bien sûr impliqués avec la fédération américaine mais ils se fréquentaient aussi à côté », raconte Mark Few, assistant coach pour Team USA et entraîneur de l’université de Gonzaga. « Parfois, je les écoutais parler des Clippers. Ce sont deux gros fans de basket. »

« C’est tellement sain d’avoir quelqu’un avec une telle expérience »

La philosophie de Jeff Van Gundy est bien connue par Tyronn Lue, qui a également joué (furtivement) pour son frère, Stan, à Orlando, et surtout travaillé deux saisons à Boston avec Tom Thibodeau, alors assistant de Doc Rivers, et ancien disciple de Jeff Van Gundy à New York dans les années 1990.

Les Clippers doivent retrouver une défense plus solide, perdue depuis deux saisons, et l’arrivée de « JVG » sur le banc est déjà bon signe pour s’améliorer dans ce domaine.

« Jeff n’a pas peur de donner son avis », explique encore Mark Few. « Un coach a besoin d’un assistant qui donnera un avis différent si c’est nécessaire, pour changer une couverture défensive, pour gérer un joueur. C’est tellement sain d’avoir quelqu’un avec une telle expérience. C’est une excellente recrue, c’est brillant. »

Les deux hommes vont devoir trouver un équilibre, ce qui ne devrait pas prendre trop longtemps vu leur passé et leurs références communes.

« Je suis un peu nerveux car je veux jouer mon rôle, me fondre dans la masse des autres entraîneurs et aider Tyronn Lue. Car je suis très reconnaissant de l’opportunité qui m’est offerte », poursuit l’assistant coach de Los Angeles. « C’est un rat de gymnase. Il m’appelle, me pose des questions, en attaque et en défense, sur des détails du 17e match de la saison dernière », s’amuse le coach. « Je ne me souviens pas de ce truc. Il est très concentré. »