Tyronn Lue prolonge aux Clippers

Voilà plusieurs semaines que ça négociait entre Tyronn Lue et les Clippers. Verdict ? ESPN et The Athletic viennent d’annoncer que l’entraîneur avait obtenu une prolongation de contrat sur plusieurs saisons !

Ça n’a rien de très étonnant car le technicien, en poste à Los Angeles depuis 2020, souhaitait poursuivre l’aventure à la tête du groupe, et Steve Ballmer, le patron de la franchise, voulait le conserver. Sans doute que les longues négociations ont surtout porté sur le salaire, alors que les émoluments des coachs ont explosé récemment…

ESPN ne révèle pas le montant exact du contrat, ni le nombre d’années, mais précise que Tyronn Lue sera « l’un des coachs les mieux payés » de la Grande Ligue. Il pourrait donc s’approcher des 15 millions de dollars annuels, une barre franchie par Steve Kerr (Golden State), Gregg Popovich (San Antonio) ou Erik Spoelstra (Miami).

Il va en tout cas diriger les Clippers à leur arrivée à l’Intuit Dome d’Inglewood, la saison prochaine.

Reste à voir quelle équipe il dirigera, alors que Kawhi Leonard a prolongé mais que Paul George, James Harden et Russell Westbrook ne sont pas certains d’être toujours de la partie, même si Steve Ballmer veut absolument prolonger les deux premiers afin de repartir en quête du titre… à condition bien sûr de réussir à éviter les blessures.