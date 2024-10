Deux matches, deux victoires. C’est le bilan des Celtics pour cette double confrontation face aux Nuggets à Abu Dhabi, et ce dimanche, les champions NBA avaient décidé de ne pas laisser place au suspense avec un succès de 26 points (130-104). Dans le sillage de Jaylen Brown et Jayson Tatum, les Celtics avaient atteint la pause avec sept points d’avance (67-60). Sam Hauser en bout de chaîne et Jaylen Brown par sa puissance avaient été le plus en vue, tandis que Nikola Jokic limitait la casse côté Denver.

Au retour des vestiaires, Joe Mazzulla place Payton Pritchard et Neemias Queta aux côtés de Tatum, Brown et Derrick White, et la formule est gagnante. Brown continue son festival, et lorsqu’il est sanctionné d’une faute technique bien sévère, Derrick White compense par un panier à 3-points qui donne 14 points d’avance. On ne joue que depuis deux minutes dans le 3e quart-temps, et Mike Malone prend un temps-mort.

Jusqu’à 35 points d’avance !

A la sortie du temps-mort, Tatum plante un nouveau 3-points, et Mazzulla décide de sortir ses hommes forts. Hauser prend alors le relais avec des éléments du bout du banc, et l’écart dépasse les 20 points. Les Nuggets sont noyés sous les coups de butoir d’Hauser et Pritchard, et ils se retrouvent relégués à -33 : 109 – 76 ! Un coup d’oeil sur les stats en dit long sur la domination des Celtics : 53% aux tirs, dont 43% à 3-points. En face, Denver est à la rue, à l’image de leurs 25 points encaissés sur les balles perdues et de ce 19% à 3-points.

Le 4e quart-temps permet uniquement de découvrir les joueurs invités au camp d’entraînement, et Boston s’impose finalement 130-104.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.