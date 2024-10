La mission de Kenny Atkinson avec Isaac Okoro ? Diversifier son jeu

Porter le ballon, finir au cercle, sanctionner en « catch-and-shoot » ou lorsque le défenseur sort sur lui… Tels ont été les axes de travail d’Isaac Okoro cet été. L’ailier des Cavs, d’abord réputé pour sa défense, semble ainsi avoir mis l’accent sur l’aspect offensif de son jeu.

Et ce n’est pas un hasard. « Ils m’ont parlé d’un nouveau rôle, ne pas être un gars qui reste coincé dans un coin et qui attend des tirs, mais un gars qui bouge sans le ballon, qui coupe, qui pose des écrans, qui va vers le cercle, qui crée. En résumé, faire une variété de choses », énumère le joueur récemment prolongé pour trois ans.

Selon le joueur de 23 ans, le nouveau coach Kenny Atkinson « ne veut pas que l’attaque soit stagnante, avec des gens qui restent autour. Il veut que le ballon soit en mouvement, que les gens coupent et bougent. J’adore cela. »

Un discours qui ressemble sérieusement à celui affiché par JB Bickerstaff en amont de la saison dernière, le coach de l’époque cherchant à intégrer Donovan Mitchell dans une attaque en mouvement. Pour le seul cas d’Isaac Okoro, Kenny Atkinson pense que les Cavs doivent « diversifier son jeu ».

Finir sur le « pick-and-roll »

« Il est avant tout un défenseur, c’est sa force. On va donc mettre l’accent sur ce point. Ensuite, on va l’utiliser comme un joueur qui coupe, davantage donc comme un joueur capable de ‘slasher’ et de couper, avec une présence au rebond offensif. Ce sont deux domaines dans lesquels on peut améliorer son jeu », vise le nouveau coach.

L’ailier n’aurait plus à se contenter d’attendre derrière la ligne à 3-points d’où il prenait près de la moitié de ses tirs. Avec une belle réussite l’an dernier : 39%, un record en carrière (49% en général). « Et je dirais que la dernière chose à faire est de l’utiliser sur le ‘pick-and-roll’ comme poseur d’écran », ajoute Kenny Atkinson.

Ce qui peut entraîner de pratiquer un « pick-and-roll » inversé où l’intérieur, habituel poseur d’écran, se retrouve à en profiter. Jarrett Allen et Evan Mobley ont tous deux mentionné après le démarrage du camp qu’Evan Mobley était utilisé davantage avec le ballon dans ces situations. Isaac Okoro pourrait ainsi être devoir finir au cercle.

« Il a suffisamment de talent. Je pense que nous devons le mettre dans les bonnes positions pour qu’il puisse améliorer son jeu », termine son coach.

Isaac Okoro Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CLE 67 32 42.0 29.0 72.6 1.0 2.1 3.1 1.9 2.8 0.9 1.3 0.4 9.6 2021-22 CLE 67 30 48.0 35.0 76.8 1.1 1.9 3.0 1.8 2.5 0.8 0.9 0.3 8.8 2022-23 CLE 76 22 49.4 36.3 75.7 0.7 1.8 2.5 1.1 2.1 0.7 0.6 0.4 6.5 2023-24 CLE 69 27 49.0 39.1 67.9 1.0 2.0 3.0 1.9 2.0 0.8 0.8 0.5 9.4 Total 279 28 46.7 34.7 73.2 0.9 1.9 2.9 1.7 2.3 0.8 0.9 0.4 8.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.