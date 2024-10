Le James Harden des Rockets attendu aux Clippers

« Agressif, agressif », répète James Harden interrogé sur son rôle à venir avec les Clippers. Avec les départs combinés de Paul George et Russell Westbrook, en plus de l’incertitude autour du genou de Kawhi Leonard, le barbu devrait mécaniquement gagner en responsabilité.

« L’année dernière, on a essayé de s’y retrouver, avec les gars, leurs rôles.. C’est assez compliqué quand vous avez des joueurs de haut calibre, des Hall of Famers et fondamentalement le même poste. Cette année, j’ai l’espace dégagé », formule même le joueur de 35 ans.

Lors de son arrivée à Los Angeles l’an dernier, beaucoup d’interrogations avaient surgi au sujet de la cohabitation entre les quatre hommes forts des Clippers. Un ballon pour un « Big Four » composé uniquement de joueurs évoluant sur les postes de meneur à ailier.

Tyronn Lue avait initialement prévenu que Russell Westbrook resterait le meneur du jeu de l’équipe et que le nouvel arrivant jouerait davantage sans ballon. Avant de se raviser, puisque « Brodie » finira par sortir du banc.

Encore la priorité à la distribution ?

Cette confusion n’est désormais plus d’actualité. Interrogé sur ce qu’il comptait faire du barbu, Tyronn Lue évoque « le rôle qu’il a tenu tout au long de sa carrière à Houston. S’assurer que les gars se placent bien et savoir qu’il sera capable de distribuer le ballon, de faire n’importe quelle passe pour permettre aux gars d’obtenir des tirs ouverts. »

Un James Harden distributeur donc, comme en 2017 avec les Rockets quand il avait terminé meilleur passeur de la ligue avec sa meilleure moyenne en carrière (11,2) ? Cette année-là, il avait également tourné à 29 points de moyenne. Mais son volume au « scoring » a clairement diminué depuis son départ du Texas, avec les Nets, les Sixers et les Clippers.

« Ces quatre dernières années, j’ai été tellement préoccupé par le fait de sacrifier un rôle, de sacrifier tout ça pour gagner un titre. Gagner un titre est très, très difficile. Il faut être très, très talentueux, rester en bonne santé et tout doit se mettre en place », rappelle le MVP 2018 qui dit n’avoir « aucun regret » dans sa carrière.

Il n’a jamais raté les playoffs

Sa santé justement, qu’en est-il ? « Je suis sur la bonne voie. Au début de la saison, je serai dans la meilleure forme que j’ai connue depuis cinq, six ou sept ans. Je n’ai pas vraiment envie de parler, je veux juste aller sur le terrain et le montrer », assure-t-il.

Un sentiment de bonne forme confirmé par Nicolas Batum, selon qui James Harden « a l’air d’être comme avant. C’est bon de le voir comme ça. Cela peut être effrayant parfois, mais il a l’air d’être comme avant. Il est plus à l’aise (avec nous). Il n’a pas eu de camp d’entraînement (ici) l’année dernière. Cela va lui faire du bien de passer par là. »

Et par ricochet du bien à ces Clippers dont il est très difficile de savoir de quoi leur saison sera faite. « La plupart des gens extérieurs, des analystes ou autres, n’attendent pas grand-chose de nous, mais nous, on attend beaucoup de nous-mêmes. Je n’ai jamais manqué les playoffs de toute ma carrière, donc je pense que toute l’équipe a beaucoup à prouver », termine James Harden.

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 23 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 27 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.2 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 37 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 36 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 ★ HOU 72 35 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.4 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 37 44.2 36.8 87.9 0.9 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 37 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 * All Teams 44 37 46.6 36.2 86.1 0.8 7.1 7.9 10.8 2.3 1.2 4.0 0.8 24.6 2020-21 * BRK 36 37 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2020-21 * HOU 8 36 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.3 0.8 24.8 2021-22 * All Teams 65 37 41.0 33.0 87.7 0.9 6.9 7.7 10.3 2.4 1.3 4.4 0.6 22.0 2021-22 * BRK 44 37 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 * PHL 21 38 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.1 2022-23 PHL 58 37 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 2023-24 LAC 72 34 42.8 38.1 87.8 0.5 4.7 5.1 8.5 1.8 1.1 2.6 0.8 16.6 Total 1072 35 44.1 36.4 86.1 0.8 4.9 5.6 7.1 2.5 1.5 3.7 0.6 24.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.