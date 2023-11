Aux Clippers, James Harden va laisser le ballon à Russell Westbrook

Meilleur passeur de la NBA, James Harden débute un nouveau chapitre de sa carrière lundi soir, avec sa première sortie sous le maillot des Clippers. Ce sera au Madison Square Garden, une salle où il a réalisé quelques-uns de ses plus grands exploits, et Tyronn Lue a prévenu que le MVP 2018 jouerait deuxième arrière aux côtés de Russell Westbrook. Les deux se connaissent très bien après avoir évolué ensemble à OKC et Houston.

« Quand les deux sont ensemble sur le terrain, on va juste faire en sorte que James joue davantage sans ballon, qu’il soit sur les ailes, qu’il remonte de la ligne de fond vers l’aile, des choses comme ça… On va laisser Russell avec le ballon pour qu’il puisse défier son défenseur » explique Tyronn Lue. « C’est ce dont on discute depuis deux ou trois jours. Simplement le fait que James joue sans ballon, et de laisser Russell être davantage le meneur de jeu. »

Un ajustement pour James Harden

Pour James Harden, ce n’est pas un ajustement compliqué, et il répète qu’il est prêt à tous les sacrifices car il est entouré de « très, très bons basketteurs ».

« Heureusement pour moi, ces dernières années, j’ai dû jouer davantage sans ballon », a déclaré James Harden. « Je pense que des deux côtés du terrain, chacun d’entre nous peut marquer, chacun d’entre nous peut faciliter les choses et s’améliorer mutuellement. Il faut donner le meilleur de soi-même et ne pas se préoccuper d’autre chose que de gagner le match, vous voyez ce que je veux dire ? Il s’agit de ne pas se préoccuper de ses statistiques, de ne pas s’inquiéter des choses qui se produisent au cours du match, de toujours penser à l’action suivante et de me concentrer sur ce que je contrôle et sur ce que je peux vraiment apporter. Je suis donc impatient de vivre cette expérience ».

Physiquement prêt à jouer

Une expérience qui va débuter en douceur puisqu’il n’a pas encore joué cette saison. C’est donc une vraie reprise pour lui. « On ne va pas le mettre directement en jeu et lui donner un temps de jeu de dingue » prévient Tyronn Lue. « On va en parler avec le staff médical, et voir ce qu’il y a de mieux pour lui. »

Du côté de Jame Harden, on ne s’attend pas « à jouer dans les 40 minutes« , mais l’ancien Sixer assure qu’il n’y a « aucune limite » de temps de jeu. « Physiquement, je suis bien et prêt à jouer. Je me suis beaucoup entraîné, et c’est simplement que c’est différent de jouer du cinq-contre-cinq. Je vais surtout m’adapter, et ça ne me prendra pas beaucoup de temps. »