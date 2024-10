D’Angelo Russell déjà séduit par JJ Redick

Avant de se retrouver le soir de l’ouverture de la saison régulière, les Lakers et les Timberwolves lanceront leur pré-saison cette nuit.

À la mène, c’est D’Angelo Russell qui sera titulaire dans le camp californien et c’est la preuve que JJ Redick lui fait confiance. Et le meneur espère bien ne pas décevoir son nouveau coach.

« Oui, je suis enthousiaste » a-t-il partagé en sortie d’entraînement. « Sans viser qui que ce soit bien sûr, car je sais que ça peut être perçu de la sorte, je n’ai jamais vraiment eu l’occasion de construire une relation avec un entraîneur sur la durée. […] Voir comment JJ amène les systèmes et l’intelligence qu’il met dans les entraînements et les sessions vidéo, on voit qu’il met la priorité sur ça. »

La méthode Redick bénéfique à « D-Lo » ?

« En communication permanente » avec ses joueurs cet été, et notamment D’Angelo Russell qui aura beaucoup à prouver dans sa dernière année de contrat, JJ Redick semble donc laisser de bonnes premières impressions à son meneur de 28 ans, dès l’entame du training camp.

« J’ai toujours été quelqu’un qui souhaite mettre l’accent sur l’intelligence de jeu, la communication, de nombreuses sessions vidéo, et c’est clairement ce qu’il fait, donc c’est quelque chose qui m’enchante. »

Comme D’Angelo Russell fonctionne avant tout à la confiance, JJ Redick adopte visiblement la bonne méthode avec lui, qui n’est pas toujours à l’aise dans le jeu (et en playoffs…) depuis son retour à Los Angeles.

« Le plus important, c’est le basket » a prévenu, en ce sens, celui qui sort pourtant d’une saison à 18 points, 6 passes et 3 rebonds de moyenne. « Beaucoup de personnes peuvent se laisser distraire par d’autres choses, mais rien d’autre ne compte. J’essaie juste d’éliminer toutes les distractions potentielles me concernant. »

D'Angelo Russell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 LAL 80 28 41.0 35.1 73.7 0.6 2.8 3.4 3.3 1.8 1.2 2.5 0.2 13.2 2016-17 LAL 63 29 40.5 35.2 78.2 0.5 3.0 3.5 4.8 2.1 1.4 2.8 0.3 15.6 2017-18 BRK 48 26 41.4 32.4 74.0 0.6 3.3 3.9 5.2 1.9 0.8 3.1 0.4 15.5 2018-19 BRK 81 30 43.4 36.9 78.0 0.7 3.2 3.9 7.0 1.7 1.2 3.1 0.3 21.1 2019-20 * All Teams 45 32 42.6 36.7 80.9 0.4 3.6 3.9 6.3 1.9 1.1 3.3 0.3 23.1 2019-20 * GOS 33 32 43.0 37.4 78.5 0.4 3.3 3.7 6.2 1.9 0.9 3.1 0.3 23.6 2019-20 * MIN 12 33 41.2 34.5 87.3 0.3 4.3 4.6 6.6 1.8 1.4 3.8 0.3 21.7 2020-21 MIN 42 29 43.1 38.7 76.5 0.4 2.3 2.6 5.8 1.6 1.1 2.7 0.4 19.0 2021-22 MIN 65 32 41.1 34.0 82.5 0.4 2.9 3.3 7.1 2.0 1.0 2.5 0.3 18.1 2022-23 * All Teams 71 33 46.9 39.6 82.9 0.5 2.5 3.0 6.2 2.0 1.0 2.6 0.4 17.8 2022-23 * MIN 54 33 46.5 39.1 85.6 0.5 2.5 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.4 17.9 2022-23 * LAL 17 31 48.4 41.4 73.5 0.4 2.5 2.9 6.1 1.4 0.6 2.3 0.5 17.4 2023-24 LAL 76 33 45.6 41.5 82.8 0.4 2.7 3.1 6.3 2.1 0.9 2.1 0.5 18.0 Total 571 30 43.0 36.9 79.2 0.5 2.9 3.4 5.8 1.9 1.1 2.7 0.3 17.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.