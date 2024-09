JJ Redick dévoile son cinq majeur pour les Lakers

D’Angelo Russell, Austin Reaves, LeBron James, Rui Hachimura et Anthony Davis. C’était le cinq majeur le plus utilisé par Darvin Ham l’an passé aux Lakers, et c’est celui dont JJ Redick veut également se servir.

« Oui, ça va être le cinq majeur qui avait un bilan de 23 victoires pour 10 défaites la saison passée » explique-t-il ainsi dans le podcast de Zach Lowe. Un bilan qu’il surestime un poil puisque ce cinq majeur présentait en fait un bilan de 18 victoires pour 6 défaites en saison régulière, puis 1 victoire pour 4 défaites en playoffs. Au total, cela fait donc 19 victoires pour 10 défaites, ce qui fait tout de même 66% de succès…

Améliorer le profil global des tirs

Néanmoins, avec les blessures à venir, le nouveau coach des « Purple & Gold » sait très bien qu’il ne pourra pas aligner ce groupe pendant 82 matchs. Et comme les Lakers n’ont quasiment pas fait bouger leur effectif durant l’intersaison, il va devoir trouver des solutions internes pour faire progresser l’équipe.

« Au niveau de l’attaque, il va y avoir pas mal de mouvements » promet-il ainsi. « On espère que le profil global des tirs va s’améliorer. On a parlé de comment envoyer davantage le ballon dans la raquette. On a parlé de comment shooter davantage de 3-points. On a parlé de la marge de manœuvre qu’il faut laisser à certains joueurs avec leurs tirs à mi-distance, que ce soit au poste ou en isolation. Mais j’espère que le profil global des tirs va progresser. L’une des marges (par rapport à l’adversaire) créées par cette équipe l’année dernière, et de façon historique avec ce groupe, ça a été les lancers francs. En dehors de cela, il n’y a pas eu beaucoup de création de marges, alors nous allons essayer d’en créer. Une façon d’en faire, c’est que nous allons vraiment mettre l’accent sur les rebonds offensifs et le « corner crashing ». »

Un discours somme toute logique. Reste à voir désormais à quel point il sera appliqué par LeBron James et ses camarades, et surtout de voir s’il permet aux Lakers de remonter dans la hiérarchie de la conférence Ouest.