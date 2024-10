Isaiah Hartenstein et Alex Caruso fidèles à eux-mêmes

Après une saison 2023/24 déjà très réussie, entre la première place de la conférence Ouest et une qualification pour le deuxième tour des playoffs, le Thunder a frappé fort durant l’intersaison avec un recrutement très malin : la signature de Isaiah Hartenstein et le transfert d’Alex Caruso, en échange de Josh Giddey. Si la franchise reste patiente et ne veut pas trop en faire, les attentes seront néanmoins importantes.

Car les deux recrues apportent des qualités idéales pour le groupe de Mark Daigneault. Isaiah Hartenstein débarque avec sa taille et ses muscles. « Il m’a fait quelques écrans et je me remets de ça. Sur quelques uns, je me suis dit : ‘Ah!’ », raconte ainsi Alex Caruso.

Outre le fait de libérer ses coéquipiers avec ses écrans, l’ancien des Knicks possède aussi de très bonnes mains. Ce fut visible à New York et cela pourrait s’accentuer encore à Oklahoma City.

« C’est clair que beaucoup de notre attaque se fait dans les écrans, s’y glisser et en sortir vite pour se placer », explique Shai Gilgeous-Alexander. « Il peut aussi faire de très bonnes passes, c’est ce que je retiens. Il peut vraiment faire le jeu. On s’attendait à ça. »

Se donner à 100% déjà, le reste suivra

Il n’y a donc pas tromperie sur la marchandise. Et c’est aussi le cas avec l’ancien arrière de Chicago et de Los Angeles. « Il demeure exactement celui qu’il fut dans le passé : chiant au possible ! », confirme SGA, en racontant ses entraînements avec le champion 2020.

Les grosses qualités défensives d’Alex Caruso seront précieuses au Thunder. Il va former, avec Luguentz Dort, un duo qui pourrait devenir un cauchemar pour les attaquants adverses.

« Le plus simple pour nous, c’est de jouer dur. Si c’est notre base, alors le reste se fera tout seul », livre-t-il en évoquant son intégration et celle d’Isaiah Hartenstein. « Si on s’occupe de certaines choses au lieu de se donner à 100% à chaque fois, on va jongler avec des questions. »