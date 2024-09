Malgré sa première place de l’Ouest, le Thunder prône encore la patience

Tandis que Shai Gilgeous-Alexander va obtenir le trophée de MVP, le Thunder va dominer la conférence Ouest. Voilà ce qui ressort d’un récent sondage mené auprès de coachs et dirigeants de la ligue. Ces derniers plaçaient l’équipe d’OKC en 2e position parmi les favoris pour le titre, derrière les Celtics.

Pas certain que Sam Presti, le GM de la franchise, ait fait preuve d’autant d’enthousiasme au moment de voter. « La différence est que les attentes venant de l’extérieur sont des choses que certains pensent devoir se produire […] mais on tient compte de la difficulté que ces choses ont à se produire », nuance ainsi le dirigeant.

Selon ce dernier, les représentants du Thunder ne veulent pas considérer qu’ils partent « avec de l’avance ». Et ceci malgré la première place à l’Ouest obtenue sur le fil l’an dernier. Et malgré un recrutement estival pointu (Alex Caruso, Isaiah Hartenstein) susceptible d’encore faire passer un cap à l’équipe.

Pas une cohésion parfaite à la reprise ?

Au contraire, pour Sam Presti, ce groupe remanié va « avoir besoin d’un peu de temps ». « On doit laisser les choses suivre leur cours. Notre cohésion ne sera pas parfaite dès le départ, mais si vous regardez en NBA, la cohésion ou le manque de cohésion se manifeste généralement au début de l’année », résume le dirigeant.

En restant flou dans sa prise de parole, le GM pense que le Thunder va « devoir faire face à certaines choses, même si cela signifie qu’on n’obtiendra pas de bénéfices immédiats ou que les résultats ne seront pas particulièrement bons. Mais en fin de compte, on devra être capables de faire face à ces situations particulières, à ces problèmes, quels qu’ils soient. »

« On reconnaît que pour être exceptionnel, pour être cette équipe, il faut être prêt à être une exception, et pour nous, cela signifie rester curieux, rester ouvert, savoir qu’on ne peut pas trouver si on ne cherche pas », philosophe encore le dirigeant, à l’origine de l’une des reconstructions éclairs les plus spectaculaires de la ligue. En seulement deux saisons, le Thunder a ainsi fait un bond… de 33 victoires (de 24 à 57).