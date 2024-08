MVP, champion NBA, Rookie Of The Year… ESPN a sondé les coaches et dirigeants

Ce n’est pas le traditionnel sondage annuel des GM de la NBA, mais ESPN propose aussi sa version. Nos confrères ont interrogé 18 coaches, scouts et dirigeants, pour leur demander leur avis sur la saison à venir.

Ce qui permet toujours d’avoir une première indication des tendances actuelles. Voici donc les résultats.

Le meilleur joueur de la NBA actuellement ?

Nikola Jokic : 15 votes

Luka Doncic : 2

Anthony Edwards : 1

Rien de surprenant puisque le pivot des Nuggets vient de remporter son troisième trophée de MVP de la saison en quatre saisons. Luka Doncic, lui, a terminé meilleur marqueur et disputé les Finals. Excellent en playoffs et bon aux Jeux olympiques, l’arrière de Minnesota montre le bout de son nez.

Le meilleur joueur de la NBA dans cinq ans ?

Victor Wembanyama : 12

Shai Gilgeous-Alexander : 2

Luka Doncic : 2

Anthony Edwards : 1

Nikola Jokic : 1

Là non plus, les personnes sollicitées par ESPN ne sont guère originales. Le Français a réalisé une énorme première saison et il a été le meilleur marqueur de la finale olympique face à Team USA. Joueur avec le plus gros potentiel, l’intérieur des Spurs est évidemment en tête de cette question, devant des joueurs confirmés.

Le MVP 2024/25 ?

Shai Gilgeous-Alexander : 7

Luka Doncic : 5

Anthony Edwards : 2

Nikola Jokic : 2

Jayson Tatum : 2

Luka Doncic et Anthony Edwards sont encore là, mais c’est le Canadien d’Oklahoma City qui domine les votes. Le Thunder a terminé à la première place de la conférence Ouest la saison passée et « SGA » a affiché 30.1 points de moyenne, terminant à la deuxième place pour le trophée de MVP, derrière Nikola Jokic.

Le rookie de l’année 2024/25 ?

Zach Edey : 8

Reed Sheppard : 5

Alexandre Sarr : 2

Stephon Castle : 1

Tristan da Silva : 1

Rob Dillingham : 1

La Draft 2024 est annoncée très homogène et les votes le prouvent, avec six joueurs nommés. Pas de Zaccharie Risacher, mais Alexandre Sarr est un peu attendu. Néanmoins, ce sont Zach Edey et Reed Sheppard, à Memphis et Houston, qui pourraient le plus briller.

Le meilleur rookie de 2024/25 dans cinq ans ?

Reed Sheppard : 8

Stephon Castle : 3

Donovan Clingan : 2

Nikola Topic : 2

Matas Buzelis : 1

Bub Carrington : 1

Dalton Knecht : 1

Si prédire le rookie de l’année est déjà difficile, alors imaginer lequel sera le meilleur joueur dans cinq ans, c’est encore plus dur, voire très périlleux. Exemple : en 2020, pour répondre à cette question, les GM avaient placé à la première place, à 36%, James Wiseman… Et seulement 14% avaient misé sur Anthony Edwards.

Quelle équipe dominera sa conférence en 2024/25 ?

EST

Boston Celtics : 13

Milwaukee Bucks : 2

New York Knicks : 2

Philadelphia 76ers : 1

OUEST

Oklahoma City Thunder : 14

Dallas Mavericks : 2

Minnesota Timberwolves : 2

Le recrutement des Sixers et des Knicks n’a visiblement pas suffi pour inverser la tendance. Pour la conférence Est, les Celtics écrasent la concurrence. Quant à l’Ouest, le Thunder aussi est largement majoritaire.

Quel champion NBA en 2025 ?

Boston Celtics : 8

Oklahoma City Thunder : 7

Dallas Mavericks : 1

Milwaukee Bucks : 1

Minnesota Timberwolves : 1

Fort logiquement, vu les résultats plus haut, le Thunder et les Celtics sont donc les favoris pour remporter le trophée en juin 2025, avec un petit avantage pour Boston, qui fera ainsi le doublé, pour la première fois depuis les Warriors en 2017 et 2018.