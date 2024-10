À Charlotte, Charles Lee met en avant le « Most Important Guy »

Après deux saisons sans saveur ni éclat, pleines de blessures et de performances plus que moyennes, avec Steve Clifford sur le banc, les Hornets entament un nouveau virage avec l’arrivée de Charles Lee. L’ancien assistant des Celtics aura une priorité sur le parquet : reconstruire une défense.

En 2023/24, les Hornets squattaient les dernières places des statistiques défensives : 29e pire défense à l’efficacité (points encaissés sur 100 possessions), 26e à l’adresse adverse à 3-pts, 27e au rebond défensif…

« Si on peut compter sur notre défense soir après soir, ça nous donnera une chance de gagner des matches », assure l’entraîneur de Charlotte. « On a besoin d’être efficace des deux côtés du terrain, mais l’effort en défense ne doit pas dépendre de notre attaque. C’est une question d’envie, de mentalité pour être plus physique, plus tranchant. »

Brandon Miller, comme Miles Bridges avant lui, le souligne : « On a particulièrement travaillé la défense », glissait-il après les premiers exercices défensifs du camp d’entraînement. Avec un acronyme qui s’impose : le MIG, le « Most Important Guy ». « Celui qui défend sur le porteur de balle est le joueur le plus important », poursuit le joueur qui aborde sa deuxième saison en NBA.

LaMelo Ball enfin concerné en défense ?

Mais attention, le « MIG » ne doit pas devenir le seul à défendre… Pas question de négliger la défense loin du ballon. LaMelo Ball l’incarne très bien. Déjà pas toujours concerné en un-contre-un, le meneur de jeu a tendance à s’oublier quand le ballon n’est plus face à lui.

« Il est bien plus impliqué », assure Charles Lee. « Face au porteur du ballon, il a fait un très bon travail. Mais, loin du ballon, il doit avoir l’habitude de rester concerné, en alerte, et non pas détendu. Il doit rester dans le jeu. »

Le All-Star a expliqué qu’il allait être « impliqué », allait « écouter les coaches ». L’a-t-il vraiment fait lors des premiers jours du training camp ? « Il a fait des exercices défensifs […] J’ai vu un Melo différent en défense », assure Miles Bridges.

Moteur de l’attaque des Hornets, LaMelo Ball doit aussi donner l’exemple en défense, pour insuffler une dynamique. Si ses coéquipiers font les efforts et pas lui, alors, à l’évidence, ça ne fonctionnera pas.

« Le plus important, c’est que les joueurs comprennent pourquoi il est si essentiel de défendre. En ce moment, j’essaie d’expliquer pourquoi le joueur qui s’occupe du ballon (le « MIG ») est si capital, pourquoi on ne veut pas faire de fautes, et pourquoi il faut savoir finir les possessions et ne pas donner des shoots supplémentaires. Je pense que ça commence à prendre », se réjouit Charles Lee.