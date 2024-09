Miles Bridges explique les changements en profondeur aux Hornets

Plus d’un an après l’officialisation de la vente des Hornets, par Michael Jordan, la franchise en a terminé de ses changements en profondeur.

Si l’effectif a peu évolué, en revanche, dans les bureaux et sur le banc, il n’y a que des nouvelles têtes. Président, GM ou encore coach, en passant par le responsable de la préparation physique, tout a changé.

« Il fait attention à chaque détail, que ce soit quand on a le ballon, ou qu’on ne l’a pas » note Miles Bridges, à propos de Charles Lee, son nouveau coach. « En défense, il se souvient de chaque action. Je trouve qu’il est très intelligent sur la partie coaching, et il est très énergique. Il est plus jeune, et je n’ai pas l’habitude. »

Responsabiliser davantage les joueurs

Charles Lee a 39 ans, et James Borrego en avait 41 lorsqu’il avait signé à Charlotte en 2018. « Borrego était un jeune entraîneur, mais il était plus calme. Coach Lee a plus d’énergie et il essaie d’être davantage sur le terrain. Mais c’est bien. J’aime sa façon d’entraîner. Le message principal de Lee est assez simple : ‘Ne pensez pas à l’attaque quand vous défendez’. Il a été très clair sur le fait qu’il s’agirait d’un élément essentiel cette année. Être actif sur le plan défensif, parler, tout ce genre de choses. J’ai l’impression que c’est ce qui compte le plus pour lui ».

Ce que souligne aussi Miles Bridges, comme changement, c’est la présence de 10 personnes dans le staff pour la préparation physique. La saison passée, les Hornets étaient 29e sur 30 pour le cumul de matches ratés par des joueurs blessés. Seuls les Grizzlies ont connu pire saison.

« Ils sont incroyablement bons dans tous les domaines » s’enflamme Miles Bridges. « Ils nous ont fait faire des exercices que nous n’avions jamais faits auparavant, des étirements que nous n’avions jamais faits auparavant. Melo et Brandon (Miller) ont tous les deux porté des chevillères. Ils sont donc très attentifs aux détails et j’ai l’impression que cela va jouer un rôle important dans nos intersaisons. J’ai l’impression qu’ils font un meilleur travail pour nous responsabiliser ».