Les adieux de Karl-Anthony Towns à « la famille des Wolves »

Après avoir réglé quelques détails techniques, et impliqué huit joueurs dans la transaction, les Knicks et les Wolves ont officialisé l’arrivée de Karl-Anthony Towns à New York, en échange essentiellement de Julius Randle et de Donte DiVincenzo. Présent dans la « Big Apple » depuis plusieurs jours, l’intérieur All-Star a pris sa plume pour remercier la franchise et ses habitants.

« À la famille Timberwolves :

Il y a neuf ans, je suis arrivé dans le Minnesota comme un jeune homme plein de rêves. J’étais loin de me douter que cet endroit deviendrait ma maison et que ses habitants deviendraient ma famille. Votre amour, votre soutien et votre loyauté inébranlable ont alimenté mon parcours et m’ont incité à devenir le meilleur joueur possible.

Je remercie mes coéquipiers, mes entraîneurs et toute l’organisation des Timberwolves pour les innombrables moments et expériences qu’ils m’ont offerts. Je chérirai les amitiés que j’ai nouées et les batailles que nous avons menées ensemble.

Aux incroyables fans, votre soutien a signifié beaucoup pour moi. Il m’a donné de la force sur le terrain et en dehors. Je ne l’oublierai jamais.

Vous occuperez toujours une place spéciale dans mon cœur. Je vous remercie pour tout.

KAT »

Pour sa part, Julius Randle s’est fendu d’un simple « Merci New York ! » posté ce dimanche. C’est sa femme, Kendra, qui s’était exprimée plus longuement sur les réseaux sociaux, en évoquant leur fils.

« Je suis à jamais reconnaissante pour cette expérience. New York a été extraordinaire pour notre famille », a-t-elle écrit. « Kye Kye a grandi au Garden. Nous sommes arrivés ici quand il avait un an et demi et cette année, il aura 8 ans. Vous avez été si nombreux à l’accueillir et à rendre cette expérience inoubliable, et je vous en serai à jamais reconnaissante. Ce sont des moments mitigés, mais je suis très enthousiaste à l’idée d’ouvrir un nouveau chapitre pour notre famille. »