Le Français Clément Racaud, nouveau coordinateur vidéo à l’Université Brigham Young

Assistant coach en Espoirs au Paris Basketball ces deux dernières années, Clément Racaud change de vie à l’approche de la trentaine. À l’image d’Alan Guillou à Santa Clara, le jeune coach français, natif de Dijon (Bourgogne), a été promu graduate assistant à l’Université Brigham Young, dans l’Utah, et suivra donc des cours à la fac en parallèle de sa formation de coach. Cerise sur le gâteau : il sera également le coordinateur vidéo de l’équipe, un poste normalement occupé par une personne à plein temps.

« J’ai toujours eu un attrait pour les États-Unis et notamment la NCAA car c’est un championnat où on s’amuse beaucoup. C’est un peu plus débridé que la NBA où tout est hyper carré et organisé », explique-t-il, en rappelant qu’aller vivre au pays de l’Oncle Sam était « un projet à long terme » puisque sa femme, d’origine mexicaine, a vécu pendant une dizaine d’années à Houston, au Texas.

Aidé par Will Weaver et Will Voigt

Dans sa quête américaine, deux rencontres ont été fondatrices. Il a d’abord fait la connaissance de l’actuel assistant des Nets, Will Weaver, quand il officiait au Paris Basketball en 2022/23, avant d’être mis en relation par Emmanuel Mavomo (qu’il a aussi côtoyé dans la capitale), avec Will Voigt, entraîneur des Austin Spurs en G-League.

Les deux techniciens américains lui ont alors confié des missions de travail vidéo, qu’il a menées avec brio. Au point que les deux coachs US l’ont aidé dans sa recherche de fac américaine.

Will Weaver, l’un des meilleurs amis du nouveau coach du programme, Kevin Young, a ainsi amorcé les premiers contacts quand Will Voigt, nouvel assistant à BYU, assurera le service après-vente.

Des débuts à Vanves

Ancien joueur en championnat de France lors de ses années minimes/cadets avec l’entente Colomiers – Toulouse Olympique Aérospatiale Club (TOAC), Clément Racaud a d’abord obtenu un diplômé d’ingénierie dans les énergies renouvelables avant que la passion pour le basket ne reprenne le dessus. « C’est à ce moment-là que j’ai envoyé des mails aux équipes N1-N2 de la région parisienne pour leur dire que j’aimerais les rejoindre », rembobine ce diplômé d’analyse vidéo et de la performance sportive à l’université de Rouen Normandie, en 2022.

Vanves, alors en N1, l’accueille au sein de son équipe professionnelle au cours de la saison 2019/20, juste avant la crise du Covid-19. « Désireux de faire la transition entre monde amateur et professionnel », il a ensuite suivi Raphaël Desroses, ancien joueur de Vanves, quand celui-ci est devenu entraîneur des Espoirs du Paris Basketball.

Trois ans et demi après ses débuts dans le coaching, le voilà donc parti vivre son American Dream, en NCAA.

