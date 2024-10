Ja Morant, un sourire en or !

À le voir avec son nouveau râtelier, on pourrait le surnommer Ja Mordant ! Remis de son opération à l’épaule et enfin assagi, Ja Morant est apparu tout sourire avec de magnifiques dents en or.

Il y a un an, le meneur des Grizzlies était considéré comme un paria, et douze mois plus tard, il peut reprendre sa carrière pour de bon. « Pour l’instant, je suis heureux, et c’est ma principale préoccupation », a-t-il déclaré lors du « media day ». « J’ai l’impression qu’un Ja heureux est un Ja effrayant pour beaucoup de gens. Tant que je reste heureux et en bonne santé, la saison sera excellente. »

Davantage de jeu sans ballon

En son absence, les Grizzlies ont coulé, et il va leur falloir cravacher pour retrouver les sommets. Il y a 18 mois, Ja Morant et les siens avaient terminé à la 2e place de la conférence Ouest. Mais avant de penser aux sommets, Ja Morant se focalise sur sa santé mentale et son bonheur de retrouver les terrains et ses coéquipiers.

« Je veux retrouver cette sensation à chaque fois, quelle que soit la situation », poursuit-il. « J’ai l’impression que cela m’a beaucoup aidé, que cela m’a permis de devenir un meilleur Ja. En ce moment, je suis probablement la personne la plus heureuse que j’ai été depuis longtemps.

Tant mieux pour les Grizzlies, et sur le terrain, Ja Morant va aussi découvrir quelques changements. L’idée, cette saison, est de le décharger d’une partie de la gestion du jeu, et de le faire jouer davantage sans ballon. Pour l’épauler, Marcus Smart est arrivé il y a un an, et Desmond Bane a progressé comme leader.

Une présaison pour se découvrir

« J’ai l’impression que cela joue en ma faveur et me permet d’avoir de meilleures positions et de ne pas avoir à créer autant », confirme Ja Morant. « J’ai l’impression que cela nous rendra plus difficile à défendre car le ballon continue de circuler sur le terrain. »

Pour Taylor Jenkins, il y a un vrai plaisir à chercher de nouvelles solutions, et à tirer le meilleur des qualités athlétiques d’un joueur exceptionnel. Le but est de lui faciliter la tâche, et d’éviter que les défenses se focalisent sur lui, comme ça avait été le cas lors des playoffs 2023. « Ce sera un processus plaisant », conclut l’entraîneur de Memphis. « Nous allons devoir lire le jeu de chacun et observer les sensations de chacun au fur et à mesure de la présaison, pour avoir une idée des points forts de tous nos gars. »