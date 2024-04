Marcus Smart, l’autre revenant des Grizzlies

Entorse du pied oblige, on ne l’avait plus aperçu sur un parquet depuis plus d’un mois, mais Marcus Smart a comme attendu fini par retrouver les parquets avant la fin d’année. Dans son style, il s’est même immédiatement avéré précieux pour Memphis, dans le quatrième quart-temps et la prolongation du match (gagné) à New Orleans.

« C’est le type de sacrifice que nous devons faire les uns pour les autres » a reconnu le Défenseur de l’année 2022, concernant son passage en force provoqué devant Zion Williamson à 45 secondes de la fin de la prolongation. « Il faut donner son corps pour ses coéquipiers et ils en feront tout autant pour vous. »

Un retour salvateur

Également auteur de passes décisives, interceptions, contres, paniers et lancers-francs tous plus importants les uns que les autres, Marcus Smart (13 points et 5 interceptions) a donc été l’un des hommes-clés de ces Grizzlies invaincus depuis le retour de Ja Morant.

C’est peut-être même la première fois depuis le début de saison que l’ancien meneur des Celtics se distingue à ce point, dans ce registre de guerrier qui lui est propre. Ce qui lui permet de n’avoir peur de rien et de contribuer à la victoire, même quand il signe trois premiers quart-temps compliqués.

« Je me sens un peu rouillé, mais ce n’est rien comparé au fait de jouer un match de basket. Je me sens bien » indiquait-il en tout cas après coup, au sujet de son état de forme.

Le joueur qu’il manquait à cette équipe ?

Le duo qu’il forme avec Ja Morant n’en est qu’à ses débuts, mais l’expérimenté et combatif Marcus Smart a déjà démontré que sa mentalité et sa présence pouvaient changer le visage de Memphis en attaque, mais surtout en défense, où son énergie est pour le moins contagieuse.

De bon augure pour la suite, alors que les Grizzlies (10 victoires – 19 défaites) vont devoir cravacher pour combler tout le retard qu’ils ont pris au classement dans la conférence Ouest…

« Nous avons de grands joueurs, avec une excellente mentalité. Nous commençons enfin à trouver notre rythme et nous sommes une équipe qui n’abandonne jamais » a-t-il détaillé, confiant quant à la réussite future de ce groupe encore loin d’être au complet.

Marcus Smart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 BOS 67 27 36.7 33.5 64.6 0.9 2.4 3.3 3.1 2.6 1.5 1.3 0.3 7.8 2015-16 BOS 61 27 34.8 25.3 77.7 1.3 2.9 4.2 3.0 3.0 1.5 1.3 0.3 9.2 2016-17 BOS 79 30 35.9 28.3 81.2 1.0 2.9 3.9 4.6 2.4 1.6 2.0 0.4 10.6 2017-18 BOS 54 30 36.7 30.1 72.9 0.8 2.7 3.5 4.8 2.5 1.3 2.4 0.4 10.2 2018-19 BOS 80 28 42.2 36.4 80.6 0.7 2.2 2.9 4.0 2.5 1.8 1.5 0.4 8.9 2019-20 BOS 60 32 37.5 34.7 83.6 0.7 3.1 3.8 4.9 2.7 1.7 1.7 0.5 12.9 2020-21 BOS 48 33 39.8 33.0 79.0 0.8 2.7 3.5 5.7 2.6 1.5 2.0 0.5 13.1 2021-22 BOS 71 32 41.8 33.1 79.3 0.6 3.2 3.8 5.9 2.3 1.7 2.2 0.3 12.1 2022-23 BOS 61 32 41.5 33.6 74.6 0.8 2.4 3.1 6.3 2.8 1.5 2.3 0.4 11.5 2023-24 MEM 20 30 43.0 31.3 76.8 0.3 2.4 2.7 4.3 2.7 2.1 3.1 0.3 14.5 Total 601 30 38.8 32.3 77.6 0.8 2.7 3.5 4.6 2.6 1.6 1.9 0.4 10.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.