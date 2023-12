Ja Morant et les Grizzlies finissent par l’emporter à New Orleans

Les deux équipes avaient-elles encore la tête aux courtes vacances de Noël ? N’ayant pas joué depuis samedi, elles ont offert un spectacle assez pénible en premier quart-temps, avec énormément de déchet : 3/19 à 3-pts, onze ballons perdus au total… Heureusement, Desmond Bane inscrit 14 points pour sauver la baraque à New Orleans face à des Grizzlies qui pointent en tête (19-24).

Mais même si Memphis est devant, Ja Morant et sa bande ne brillent pas de mille feux. Surtout le meneur de jeu qui, hésitant, est maladroit derrière l’arc. Résultat : les Pelicans retrouvent des couleurs et reprennent le contrôle à la pause (48-43). Cela se confirme en troisième quart-temps avec les tirs primés de CJ McCollum et Brandon Ingram. New Orleans prend jusqu’à 14 points d’avance (80-67).

En quatrième quart-temps, les deux formations se lâchent un peu. Le jeu se débride, ça court et il y a des paniers rapides. Comme ceux de Marcus Smart, de retour, qui frappe deux fois de suite à 3-pts. La défense de Memphis monte d’un cran, les Pelicans enchaînent les mauvais choix et après plusieurs possessions contestées avec des « challenges » dans les dernières secondes, les Grizzlies arrachent une prolongation (103 partout).

Cinq minutes supplémentaires où Jaren Jackson Jr., auteur du lancer-franc pour aller en prolongation, marque deux fois et Ja Morant s’offre un alley-oop. Les deux paniers à 3-pts des Pelicans ne font qu’illusion pour réduire l’écart. Les Grizzlies dominent ces minutes et s’imposent 115-116.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Sortez les haches. Ce ne fut pas le match de l’année. Il y a eu beaucoup de ballons perdus (31), de choix douteux en attaque, puis de coups de sifflet (50 !). Surtout en prolongation où les arbitres sont intervenus quasiment constamment (onze fautes en cinq minutes…), sauf pendant quelques secondes. Memphis va alors en profiter pour faire la différence. Néanmoins, on a assisté à un match disputé et physique, et surtout accroché jusqu’à la fin. Ce qui a permis de faire passer la pilule.

– Ja Morant toujours invaincu. Le rêve continue pour le meneur de jeu et les Grizzlies. C’est une quatrième victoire de suite et depuis le retour du All-Star, Memphis ne connaît pas la défaite. Les deux prochains matches, à Denver et à Los Angeles, face aux Clippers, seront d’excellents tests pour confirmer le retour sur le devant de la scène de la franchise du Tennessee.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.