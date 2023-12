Ja Morant n’a toujours pas perdu depuis son retour !

TF1 et M6 ont un nouveau téléfilm de Noël : « Le grand retour de Ja Morant ». Après avoir purgé une suspension de 25 matches, le meneur des Grizzlies effectue un retour aussi attendu qu’exceptionnel sur les terrains. Lors de son premier match, il avait inscrit le panier de la gagne face aux Pelicans. Depuis, il a été élu Joueur de la semaine, et cette nuit, toujours face aux Pelicans, il a décroché sa 4e victoire en quatre matches avec un 3e match à 30 points et plus.

C’est simple, depuis qu’il est de retour, les Grizzlies n’ont toujours pas perdu ! « Evidemment, je suis très heureux d’être de retour. Mais c’est surtout le fait de revenir, de gagner quatre matches de suite, et de s’appuyer sur ce déclic pour le match suivant. Et le prochain est très important pour nous. »

Une confiance maximale !

Auteur de 31 points dans cette victoire après prolongation, Ja Morant se projette déjà sur le prochain match, et il aura valeur de test puisque les Grizzlies se déplacent à Denver, qui reste sur cinq victoires de suite. Mais la victoire de cette nuit, après avoir été menés de 15 points, booste sa confiance. « On sait qu’on en était capables ! » poursuit-il. « On se l’est dit. On est déjà passé par là, et on était très confiants. »

Cette confiance semble inébranlable chez Ja Morant, et il sourit lorsqu’un journaliste lui fait remarquer qu’il tourne à près de 29 points de moyenne après huit mois sans jouer !

« Je tournerais à 40 points par match si je mettais quelques tirs à 3-points » ironise-t-il. « Je dois beaucoup à mes coéquipiers. Sans eux, je n’aurais pas les espaces que j’ai, les couloirs que j’ai… Le fait qu’ils me disent toujours d’être agressif me permet d’aller de l’avant et d’être productif. »

Après un premier trimestre raté, les Grizzlies remontent la pente, et cette nuit, ils ont aussi retrouvé Marcus Smart, auteur de 5 interceptions pour son retour.

« On commence à retrouver notre rythme » apprécie Desmond Bane. On pourrait même dire que les Grizzlies retrouvent leur ADN puisqu’ils terminent la rencontre face aux Pelicans avec 17 contres et 10 interceptions !