Au tour de Marcus Smart de rejoindre l’infirmerie des Grizzlies

Le mauvais sort continue de s’abattre sur la franchise de Memphis. En plus de devoir composer sans Ja Morant, suspendu pour les 25 premiers matchs de saison régulière, les Grizzlies ont perdu Brandon Clarke et Steven Adams sur des blessures longue durée, compromettant sérieusement l’impact de la raquette de Taylor Jenkins.

Derrick Rose et Xavier Tillman ont également multiplié les allers-retours à l’infirmerie. Et maintenant, c’est au tour de Marcus Smart, un autre joueur majeur de l’effectif, de flancher…

L’ancien joueur des Celtics s’est blessé au pied gauche lors de la rencontre perdue mardi sur le parquet des Lakers. Les résultats des examens ont été révélés hier, et les nouvelles ne sont pas vraiment réjouissantes. Marcus Smart souffre en effet d’une belle entorse, suffisamment sévère pour l’éloigner des terrains trois à cinq semaines.

Marcus Smart va déjà manquer la réception de Boston ce dimanche et ne pourra donc pas affronter ses anciens coéquipiers. La question de sa présence lors du retour de Ja Morant, attendue pour le 19 décembre, se pose aussi.

Mais avant ça, Taylor Jenkins va déjà devoir préparer la rencontre du jour face à San Antonio, avec encore de nombreux absents. En plus du trio Morant-Clarke-Adams et donc Marcus Smart, Memphis, dernier de la conférence Ouest, devra faire sans Luke Kennard et Xavier Tillman (genou), tandis que Derrick Rose est encore incertain.

Marcus Smart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 BOS 67 27 36.7 33.5 64.6 0.9 2.4 3.3 3.1 2.6 1.5 1.3 0.3 7.8 2015-16 BOS 61 27 34.8 25.3 77.7 1.3 2.9 4.2 3.0 3.0 1.5 1.3 0.3 9.2 2016-17 BOS 79 30 35.9 28.3 81.2 1.0 2.9 3.9 4.6 2.4 1.6 2.0 0.4 10.6 2017-18 BOS 54 30 36.7 30.1 72.9 0.8 2.7 3.5 4.8 2.5 1.3 2.4 0.4 10.2 2018-19 BOS 80 28 42.2 36.4 80.6 0.7 2.2 2.9 4.0 2.5 1.8 1.5 0.4 8.9 2019-20 BOS 60 32 37.5 34.7 83.6 0.7 3.1 3.8 4.9 2.7 1.7 1.7 0.5 12.9 2020-21 BOS 48 33 39.8 33.0 79.0 0.8 2.7 3.5 5.7 2.6 1.5 2.0 0.5 13.1 2021-22 BOS 71 32 41.8 33.1 79.3 0.6 3.2 3.8 5.9 2.3 1.7 2.2 0.3 12.1 2022-23 BOS 61 32 41.5 33.6 74.6 0.8 2.4 3.1 6.3 2.8 1.5 2.3 0.4 11.5 2023-24 MEM 11 30 42.9 29.5 81.0 0.3 2.2 2.5 5.0 3.2 2.0 3.4 0.4 12.5 Total 592 30 38.7 32.3 77.7 0.8 2.7 3.5 4.7 2.6 1.6 1.9 0.4 10.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.