Desmond Bane s’attend à retrouver des Grizzlies surmotivés

Les Grizzlies vont-ils enfin retrouver le sourire ? Tout semble en tout cas aller dans ce sens, entre le retour programmé du leader Ja Morant sur les parquets, l’infirmerie qui s’est vidée et un Desmond Bane qui a pu aborder cette intersaison avec un seul but en tête : le travail.

Touché au dos durant l’intersaison 2022, l’arrière scoreur de Memphis avait dû subir une opération au gros orteil lors de l’intersaison précédente. Présent ce week-end au Memphis Sports & Event Center pour participer à la distribution de fournitures scolaires et de cartables aux enfants défavorisés de la ville, on a donc retrouvé un Desmond Bane en pleine forme et déjà affûté en vue de la saison prochaine, durant laquelle Memphis tentera de retrouver les sommets de la conférence Ouest.

« Chaque année, il y avait quelque chose. Cette fois, j’essaie de rester en forme, de mincir un peu et d’être prêt pour la saison », a-t-il glissé.

Un blason à redorer

Au regard du cataclysme que les Grizzlies ont dû supporter la saison dernière, entre le cas Ja Morant et une avalanche de blessures, le groupe de Taylor Jenkins semble déterminé à tourner la page et à repartir du bon pied.

Afin d’essayer d’avoir un temps d’avance, Desmond Bane a notamment confié que l’équipe avait prévu de se retrouver dès la fin du mois d’août pour commencer à s’entraîner en autonomie, bien avant le début du camp de pré-saison qui ne commencera pas avant mi-septembre !

« Je pense qu’on peut accomplir de grandes choses. Si on a appris quelque chose de l’an dernier, c’est qu’on ne peut rien prendre pour acquis », a-t-il ajouté, puisque Memphis est passé de la deuxième à la treizième place de la conférence Ouest en l’espace d’une saison. « On doit revenir avec la bonne attitude, et la bonne approche ».

Il sera notamment question d’intégrer le nouveau rookie Zach Edey au poste 5, que Desmond Bane espère voir combler le manque laissé par le départ de Steven Adams. Le pré-training camp devra également servir à ça, faire en sorte que l’ancien pivot de Purdue puisse s’acclimater à ses nouveaux coéquipiers.

« Je pense qu’il s’intègrera bien », a souligné Desmond Bane. « Bien sûr, on a perdu Steven Adams, mais il peut combler beaucoup de choses que nous avons perdues avec lui, et même plus ».

Desmond Bane Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MEM 68 22 46.9 43.2 81.6 0.5 2.6 3.1 1.7 1.8 0.6 0.9 0.2 9.2 2021-22 MEM 76 30 46.1 43.6 90.3 0.6 3.8 4.4 2.7 2.6 1.2 1.5 0.4 18.2 2022-23 MEM 58 32 47.9 40.8 88.3 0.7 4.3 5.0 4.4 2.6 1.0 2.2 0.4 21.5 2023-24 MEM 42 34 46.4 38.1 87.0 0.9 3.6 4.4 5.5 2.9 1.0 2.7 0.5 23.7 Total 244 29 46.8 41.5 87.9 0.6 3.5 4.2 3.3 2.4 1.0 1.7 0.4 17.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.