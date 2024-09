Ce fut une des surprises de l’été : à seulement 34 ans, et alors que rien ne laissait imaginer cette nouvelle, Gordon Hayward a décidé de mettre fin à sa carrière. Si son passage à Oklahoma City fut sans saveur, l’ancien ailier du Jazz avait encore du basket dans les jambes. Mais la volonté n’y était plus.

Quand a-t-il su que c’était enfin le moment de quitter les parquets pour se consacrer à sa famille et à sa passion, le cinéma ? « J’avais ça dans la tête depuis deux ans », répond-il à The Athletic. « Mais je pense que cet été, en parlant avec ma famille, mon agent, en écoutant les offres et où je pouvais aller, je me suis dit que j’étais heureux et en paix avec tout ce qu’il s’était passé. J’allais être satisfait de rester à Charlotte et vivre ma vie. Voilà comment cela s’est passé. »

Et même si sa carrière restera frappée par cette terrible blessure à Boston et son échec là-bas – il était arrivé en même temps que Kyrie Irving -, il n’a pas de regrets. « J’étais évidemment déçu et frustré de la manière dont les choses ont évolué. C’est chiant de se dire que c’est à cause de ça, mais une blessure a changé ma carrière. Je n’imaginais pas que ça se passerait ainsi à Boston, mais je suis en paix avec ça », assure-t-il.

Un retour à haut niveau à Charlotte pour oublier Boston

C’est son aventure à Charlotte, après Boston donc, qui a permis à Gordon Hayward d’effacer en partie cette frustration. « Ma première année là-bas », dit-il quand on lui demande quand a-t-il été satisfait de sa carrière.

« Je voulais tellement être All-Star et je l’ai été », poursuit-il, en référence à la saison 2016/17 avec Utah. « Puis, j’ai espéré gagner le titre et continuer sur cette lancée en arrivant à Boston. Ma grosse blessure est alors survenue. Dès lors, je voulais prouver que j’étais encore le joueur que je fus. Les premières années à Charlotte, je l’ai fait. Il y a eu des blessures et on n’a pas beaucoup gagné, mais j’ai eu l’impression, par séquences, d’être le même joueur qu’avant. Je suis redevenu moi-même et ça m’allait. »

En 2020/21, il a par exemple tourné à 19.6 points de moyenne, sa troisième meilleure en carrière, avec un joli 41% de réussite à 3-pts. « J’ai connu des records de carrière à Charlotte. J’ai marqué 41 points en trois quart-temps. J’étais de retour. J’étais fier de ça », confie-t-il malgré les blessures qui ont plombé ses saisons et celles des Hornets. Mais, là encore, il le dit : « Je suis en paix avec ça désormais. »

Gordon Hayward Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 UTH 72 17 48.5 47.3 71.1 0.6 1.4 1.9 1.1 1.5 0.4 1.0 0.3 5.4 2011-12 UTH 66 31 45.6 34.6 83.2 0.9 2.6 3.5 3.1 1.6 0.8 1.7 0.6 11.9 2012-13 UTH 72 29 43.5 41.5 82.7 0.7 2.4 3.1 3.0 1.7 0.8 1.7 0.5 14.1 2013-14 UTH 77 36 41.3 30.4 81.6 0.8 4.3 5.1 5.2 2.0 1.4 2.8 0.5 16.2 2014-15 UTH 76 34 44.5 36.4 81.2 0.7 4.2 4.9 4.1 1.7 1.4 2.7 0.4 19.3 2015-16 UTH 80 36 43.3 34.9 82.4 0.8 4.2 5.0 3.7 2.3 1.2 2.5 0.3 19.7 2016-17 UTH 73 35 47.1 39.8 84.4 0.7 4.7 5.4 3.5 1.6 1.0 1.9 0.3 21.9 2017-18 BOS 1 5 50.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2018-19 BOS 72 26 46.6 33.3 83.4 0.7 3.8 4.5 3.4 1.4 0.9 1.5 0.3 11.5 2019-20 BOS 52 34 50.0 38.3 85.5 1.1 5.6 6.7 4.1 1.9 0.7 1.9 0.4 17.5 2020-21 CHA 44 34 47.3 41.5 84.3 0.8 5.0 5.9 4.1 1.7 1.2 2.1 0.3 19.6 2021-22 CHA 49 32 45.9 39.1 84.6 0.8 3.8 4.6 3.6 1.7 1.0 1.7 0.5 15.9 2022-23 CHA 50 32 47.5 32.5 81.1 0.7 3.6 4.3 4.1 1.4 0.8 2.0 0.2 14.7 2023-24 * All Teams 51 24 46.4 41.1 74.2 0.8 2.8 3.6 3.1 1.3 0.8 1.3 0.3 9.8 2023-24 * OKC 26 17 45.3 51.7 69.2 0.5 2.0 2.5 1.6 0.8 0.5 0.6 0.0 5.3 2023-24 * CHA 25 32 46.8 36.1 76.5 1.0 3.7 4.7 4.6 1.8 1.1 2.0 0.5 14.5 Total 835 31 45.5 37.0 82.2 0.8 3.7 4.4 3.5 1.7 1.0 1.9 0.4 15.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.